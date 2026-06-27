U saopćenju emitovanom na državnoj televiziji upozoreno je se da će odgovor biti širi ukoliko se napadi ponove

IRGC saopćio da je gađao američke vojne položaje u regiji nakon napada na jug Irana U saopćenju emitovanom na državnoj televiziji upozoreno je se da će odgovor biti širi ukoliko se napadi ponove

Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) saopćio je rano u subotu da su njegove pomorske snage gađale američke vojne položaje kao odgovor na američku agresiju na jugu zemlje.

U saopćenju emitovanom na državnoj televiziji, IRGC je naveo da su Sjedinjene Američke Države prekršile obaveze povezane sa sporazumom o prekidu vatre i izvele zračne napade na iranska obalna područja.

IRGC je saopćio da su njegove pomorske snage odgovorile gađanjem američkih vojnih položaja širom regije.

Upozoreno je da će svaki novi napad biti dočekan širim i snažnijim odgovorom.

IRGC je dodao da su aranžmani koji regulišu plovidbu kroz Hormuški moreuz dio dogovora postignutih s Iranom, optužujući Washington da provokacijama pokušava prekršiti preuzete obaveze.

Ranije je Centralna komanda američke vojske (CENTCOM) saopćila da su američke snage gađale iranske položaje s projektilima, bespilotnim letjelicama i radarskim sistemima, nakon što su optužile Teheran da je izveo napad na trgovački brod koji je prolazio kroz Hormuški moreuz.