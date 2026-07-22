Revolucionarna garda kaže da je u najnovijem talasu napada gađala američku imovinu u zračnim bazama "King Faisal" i "Prince Hassan" u Jordanu

IRGC prijeti operacijom "zbog koje će zažaliti" ako se američki napadi na Iran nastave Revolucionarna garda kaže da je u najnovijem talasu napada gađala američku imovinu u zračnim bazama "King Faisal" i "Prince Hassan" u Jordanu

Iranska Islamska revolucionarna garda (IRGC) zaprijetila je u srijedu operacijom “zbog koje će zažaliti” i za koju su rekli da će biti praćena “javnom žalosti u SAD-u” ako se napadi na Iran nastave, javila je novinska agencija Tasnim.

"Ne postoji drugi način da se trajno ukloni sjenka rata iz zemlje osim čvrstog stajanja i nametanja velike cijene", rekao je IRGC.

“Ako ovi odgovori ne budu dovoljni i agresija se nastavi, pripremit ćemo se za operaciju zbog koje će zažaliti, a nakon koje će uslijediti javna žalost u SAD-u", dodaje se.

Saopćenje je uslijedilo nakon što je IRGC saopštio da su njegove zračno-svemirske snage izvele 25. talas operacije Nasr 2, tvrdeći da su izveli napade na zračne baze "King Faisal" i "Prince Hassan" u Jordanu.

Revolucionarna garda je tvrdila da su napadi izazvali tešku štetu na hangaru za dron MQ-9, uništili osam dronova i dva drona spremna za upotrebu, oštetili dva američka teška helikoptera i ubili i ranili nekoliko američkih vojnika, navodi Tasnim.

SAD izvodi seriju napada širom Irana od prošle sedmice, dok je Teheran odgovorio napadima na objekte i baze za koje kaže da ih koristi američka vojska u nekoliko zemalja u regionu.

Razmjena vatre je nastavljena uprkos okvirnom sporazumu uz posredovanje Pakistana koji su SAD i Iran potpisali u junu kako bi se okončao rat koji je počeo u februaru i otvorio put za trajni mirovni sporazum.