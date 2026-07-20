Britanska pomorska agencija ranije izvijestila o brodu u plamenu u blizini Omana, navodeći da uzrok i dalje nije potvrđen

IRGC: Eksplodirala dva naftna tankera koja su namjeravala proći kroz Hormuški tjesnac Britanska pomorska agencija ranije izvijestila o brodu u plamenu u blizini Omana, navodeći da uzrok i dalje nije potvrđen

Korpus čuvara islamske revolucije Irana (IRGC) saopštio je rano u ponedjeljak da su dva naftna tankera, koja su pokušala proći kroz „nesigurnu plovidbenu rutu“ južno od Hormuškog tjesnaca, eksplodirala i ostala nepokretna, javlja Anadolu.

IRGC je naveo da su brodovi pokušali koristiti ovu rutu pod „pritiskom i prisilom“ američke vojske.

U saopštenju se upozorava da, sve dok se nastavlja „američka agresija“ u regiji, ovaj prolaz neće biti siguran za tranzit đubriva, nafte ili gasa, dodajući da bi američka vojska trebala biti spremna na odmazdu zbog ovog „nezakonitog prestupa“.

Ranije je Agencija za pomorske trgovinske operacije Ujedinjenog Kraljevstva (UKMTO) saopštila da su vojne vlasti prijavile brod u plamenu oko osam nautičkih milja sjeverozapadno od Kumzara u Omanu, dodajući da uzrok požara nije potvrđen.

Regionalne tenzije su eskalirale otkako su SAD i Izrael u februaru pokrenuli zajedničku ofanzivu protiv Irana. Iran je uzvratio napadima dronovima i raketama targetirajući zaljevske nacije koje su domaćini američkih vojnih resursa.

SAD i Iran su prošlog mjeseca potpisali memorandum o razumijevanju uz posredovanje Pakistana kako bi okončali sukob i postigli trajni mirovni sporazum, ali su tenzije ponovo eskalirale prošle sedmice oko Hormuškog tjesnaca, pri čemu su dvije strane razmjenjivale napade.