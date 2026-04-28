Iranski zvaničnik upozorava: Nijedna litra nafte neće proći kroz Hormuz ako se uvedu ograničenja Zvaničnik mornarice IRGC-a kaže da su snage spremne, odbacuje utjecaj pomorskog pritiska

Saeed Siah-Sarani, zamjenik za kulturne poslove mornarice Iranskog revolucionarnog gardijskog korpusa (IRGC), upozorio je u utorak da nijedna pošiljka nafte neće proći kroz Hormuški moreuz ako se uvedu ograničenja na iranski pomorski pristup, prema poluzvaničnoj novinskoj agenciji Mehr, javlja Anadolu.

Govoreći na ceremoniji u gradu Qomu, rekao je da Iran neće dozvoliti da "nijedna litra nafte" prođe strateškim plovnim putem pod takvim uslovima.

"Naše ruke su na okidaču", rekao je, dodajući da su iranske snage u potpunosti spremne da djeluju i brane zemlju kopnom, morem i zrakom.

Rekao je da strateški plovni put ostaje pod upravom Irana, dodajući da plovila moraju poštovati iranske propise, uključujući određene tranzitne rute.

Siah-Sarani je odbacio ono što je opisao kao "pomorsku blokadu" Irana, nazivajući je neefikasnom.

Dodao je da dešavanja u Hormuškom moreuzu odražavaju ono što je opisao kao rastući utjecaj Irana i sugerirao da bi prisustvo SAD-a u Zaljevu moglo doći do kraja.

Hormuški moreuz je jedna od najkritičnijih energetskih tačaka na svijetu, kroz koju dnevno prolazi otprilike jedna petina globalnih zaliha nafte.

Plovni put se suočava s poremećajima od početka marta nakon izbijanja rata 28. februara, kada su Sjedinjene Američke Države i Izrael pokrenuli zajedničku ofanzivu na Iran.

Rat je trenutno na čekanju zbog primirja, dok su u toku diplomatski napori za postizanje trajnog sporazuma.