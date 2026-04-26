Iranski zvaničnik: Hormuški moreuz se neće vratiti u predratno stanje Nikako nećemo vratiti Hormuški moreuz u prethodno stanje, jer je ovo naredba vođe Islamske revolucije, tvrdi drugi zamjenik predsjednika iranskog parlamenta

Hormuški moreuz se neće vratiti u predratno stanje, rekao je u nedjelju visokorangirani iranski zastupnik usred iranskih ograničenja na plovidbu u strateškom plovnom putu i američke blokade iranskih luka, javlja Anadolu.

"Nikako nećemo vratiti Hormuški moreuz u prethodno stanje, jer je ovo naredba Vođe Islamske revolucije", rekao je Ali Nikzad, drugi zamjenik predsjednika iranskog parlamenta, poluzvaničnoj novinskoj agenciji Mehr.

"Nije li (američki predsjednik Donald) Trump, nakon bombardovanja Forda i Natanza, rekao da je sve uništeno i da Iran više nema nuklearni program? Pa ipak, sada kaže da neće prihvatiti da Iran ima nuklearni kapacitet. Ko je Trump na svijetu da o tome odlučuje?" upitao je, pozivajući se na ranije izjave američkog predsjednika.

Od početka rata koji su SAD i Izrael pokrenuli protiv Irana 28. februara, Teheran je zadržao kontrolu nad Hormuškim moreuzom, nakon čega je uslijedila američka pomorska blokada 13. aprila, što je pogodilo globalne zalihe energije, uglavnom širom Azije.

Washington i Teheran su prije dvije sedmice održali razgovore u pakistanskom glavnom gradu Islamabadu, ali nisu uspjeli postići dogovor o okončanju sukoba.

Pregovori su uslijedili nakon što je Pakistan 8. aprila posredovao u dvonedeljnom primirju, koje je kasnije produžio Trump.

Iako su napori za još jednu rundu pregovora u toku, neke od spornih tačaka su, kako se navodi, Hormuški moreuz, američka blokada iranskih luka i iranski obogaćeni uranijum.