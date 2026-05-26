Iranski vrhovni vođa: Zemlje Bliskog istoka više neće biti štit za američke baze Mojtaba Khamenei pozvao muslimanske zemlje i države regiona da oblikuju novi regionalni i globalni poredak

Iranski vrhovni vođa Mojtaba Khamenei izjavio je u utorak da zemlje Bliskog istoka više neće biti štit za američke baze te da Washington više neće imati sigurno utočište u regionu.

Khameneijeve izjave uslijedile su u saopćenju objavljenom povodom Dana Arefata, vrhunca muslimanskog obreda hadža, prema navodima državne novinske agencije IRNA.

Pozvao je muslimanske zemlje i druge države regiona da slijede zajedničke interese u oblikovanju novog regionalnog i globalnog poretka.

“Iskreno pozivam sve islamske zemlje i vlade na prijateljstvo i saradnju za zajedničko dobro”, dodao je.

Ovaj poziv dolazi usred posredničkih napora koje predvodi Pakistan s ciljem okončanja američko-izraelskog rata protiv Irana, koji je počeo 28. februara i izazvao uzvratne napade iz Teherana.

Prekid vatre stupio je na snagu 8. aprila, a kasnije ga je američki predsjednik Donald Trump produžio na neodređeno vrijeme.