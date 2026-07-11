Osveta Alija Khameneija je "zahtjev nacije", "sigurno se mora" izvršiti, kaže Mojtaba Khamenei u oproštajnoj poruci

Iranski vrhovni vođa obećao da će osvetiti ubijenog prethodnika Alija Khameneija Osveta Alija Khameneija je "zahtjev nacije", "sigurno se mora" izvršiti, kaže Mojtaba Khamenei u oproštajnoj poruci

Iranski vrhovni vođa Mojtaba Khamenei rekao je u subotu da je osveta njegovog ubijenog oca i prethodnika Alija Khameneija "zahtjev nacije" i da se "svakako mora" izvršiti.

Primjedbe su stigle u poruci isporučenoj tokom pogrebnih ceremonija za pokojnog vrhovnog vođu, navodi iranska državna televizija IRIB.

"Obvezujemo se da ćemo osvetiti vašu nevinu krv i sve mučenike ova dva rata od zločinaca i nečasnih ubica", rekao je Mojtaba Khamenei u poruci.

Ali Khamenei je sahranjen u četvrtak u hramu Imam Reza u gradu Mašhad na sjeveroistoku Irana, čime je završena sedmica pogrebnih ceremonija.

Poginuo je u američko-izraelskim napadima na Iran koji su počeli 28. februara i nakon kojih su uslijedili iranski uzvratni napadi.