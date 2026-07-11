Serdar Dincel
11. juli 2026.•Ažuriranje: 11. juli 2026.
Iranski vrhovni vođa Mojtaba Khamenei rekao je u subotu da je osveta njegovog ubijenog oca i prethodnika Alija Khameneija "zahtjev nacije" i da se "svakako mora" izvršiti.
Primjedbe su stigle u poruci isporučenoj tokom pogrebnih ceremonija za pokojnog vrhovnog vođu, navodi iranska državna televizija IRIB.
"Obvezujemo se da ćemo osvetiti vašu nevinu krv i sve mučenike ova dva rata od zločinaca i nečasnih ubica", rekao je Mojtaba Khamenei u poruci.
Ali Khamenei je sahranjen u četvrtak u hramu Imam Reza u gradu Mašhad na sjeveroistoku Irana, čime je završena sedmica pogrebnih ceremonija.
Poginuo je u američko-izraelskim napadima na Iran koji su počeli 28. februara i nakon kojih su uslijedili iranski uzvratni napadi.