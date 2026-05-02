Iranski vojni zvaničnik upozorio da je novi sukob sa SAD-om vjerovatan Dokazi pokazuju da se SAD ne pridržava nikakvih obaveza ili sporazuma, prenosi agencija Fars riječi zamjenika inspektora vojnog štaba

ISTANBUL (AA) - Visoki iranski vojni zvaničnik upozorio je da je novi sukob sa SAD-om vjerovatan, javlja novinska agencija Fars.

"Novi sukob između Irana i Sjedinjenih Američkih Država je vjerovatan, a dokazi su također pokazali da se Sjedinjene Američke Države ne pridržavaju nikakvih obaveza ili sporazuma", rekao je Mohammad Jafar Asadi, zamjenik inspektora vojnog štaba.

"Postupci i izjave američkih zvaničnika uglavnom su usmjereni na medije, s ciljem prvo da spriječe pad cijena nafte, a drugo da izbjegnu situaciju koju su sami stvorili", dodao je.

Iranske oružane snage su u punoj spremnosti za bilo kakav novi avanturizam i pogrešnu procjenu Sjedinjenih Američkih Država, dodao je Asadi.

SAD i Izrael započeli su napade na Iran 28. februara, što je izazvalo odmazdu Teherana protiv američkih saveznika u Zaljevu i zatvaranje Hormuškog moreuza.

Primirje je najavljeno 8. aprila uz posredovanje Pakistana, nakon čega su uslijedili razgovori u Islamabadu 11–12. aprila, ali nije postignut sporazum.

Predsjednik SAD-a Donald Trump kasnije je jednostrano produžio primirje bez određivanja novog vremenskog okvira.

Iran je u četvrtak podnio novi prijedlog Pakistanu za nastavak pregovora sa SAD-om s ciljem postizanja sporazuma o okončanju rata.