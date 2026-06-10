Pezeshkian kaže da rat nije u interesu Irana, ali da zemlja neće biti prisiljena na pokornost vojnim pritiskom ili prijetnjama

Iranski predsjednik: Teheran traži izlaz iz stanja “ni rata ni mira“ usred regionalnih tenzija Pezeshkian kaže da rat nije u interesu Irana, ali da zemlja neće biti prisiljena na pokornost vojnim pritiskom ili prijetnjama

Iranski predsjednik Masoud Pezeshkian izjavio je u srijedu da Iran mora prevazići trenutno stanje “ni rata ni mira“, dok se nastavljaju napori za obnovu pregovora sa Sjedinjenim Američkim Državama u vrijeme pojačanih regionalnih tenzija.

“Moramo izaći iz stanja ni rata ni mira“, rekao je Pezeshkian tokom događaja u Teheranu, prenijela je državna novinska agencija IRNA.

“Rat sigurno nije u interesu zemlje, ali ako pokušaju narušiti naše dostojanstvo, našu zemlju i naš teritorij, nećemo se predati“, dodao je.

Iranski predsjednik je kazao da je upravljanje državom tokom rata i kriza bilo teško te naglasio potrebu za jedinstvom i saradnjom svih društvenih slojeva kako bi se prevazišli izazovi s kojima se Iran suočava.

“Moramo ići naprijed dostojanstveno na način koji će spasiti budućnost naše zemlje od kriza i oluja“, rekao je.

Pezeshkian je poručio da Iran neće biti prisiljen na pokornost vojnim pritiscima ili prijetnjama.

“Neprijatelj će našu predaju vidjeti samo u svojim snovima“, rekao je, dodajući da Iran neće biti primoran na ustupke prijetnjama ili vojnom silom.

Govoreći o nedavnim američkim i izraelskim napadima, Pezeshkian je ubistva iranskih komandanata opisao kao neprihvatljiva.

Također je optužio protivnike Irana da pokušavaju izazvati podjele unutar zemlje i mobilizirati regionalne države protiv Teherana.

“Jedna od politika neprijatelja bila je mobilizacija arapskih i muslimanskih zemalja protiv Irana“, rekao je, dodajući da tekuća regionalna diplomatija pomaže u suzbijanju takvih nastojanja.

Pezeshkian je ukazao i na ekonomske izazove s kojima se Iran suočava, navodeći da su sankcije i ograničenja trgovinskih ruta izvršili snažan pritisak na zemlju.

“Pod sankcijama smo, naši putevi su blokirani i pred nama je teško iskušenje“, rekao je.

“Vođenje zemlje u ovakvim okolnostima nije lako, posebno uz postojeće neravnoteže i ekonomske poteškoće“, dodao je.

Njegove izjave uslijedile su nakon noćne razmjene napada između iranskih i američkih snaga, što dodatno naglašava krhkost diplomatskih napora i sporazuma o prekidu vatre u regionu.

Regionalne tenzije ostale su visoke od kraja februara, kada su izraelski i američki napadi na Iran pokrenuli širi ciklus vojne eskalacije, odmazdnih napada i diplomatskih sukoba.

Najnoviji incident uslijedio je nakon nekoliko dana promjenjivih tenzija u regionu, tokom kojih su Izrael i Iran razmjenjivali vojne udare prije nego što su se povukli u vrijeme napora za obnovu diplomatije između Teherana i Washingtona.