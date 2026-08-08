Masoud Pezeshkian kazao je da Teheran ostaje posvećen memorandumu s Washingtonom, dok optužuje SAD za kršenje sporazuma

Iranski predsjednik: Stav SAD-a nije promijenjen uprkos diplomatskim naporima Masoud Pezeshkian kazao je da Teheran ostaje posvećen memorandumu s Washingtonom, dok optužuje SAD za kršenje sporazuma

Iranski predsjednik Masoud Pezeshkian u subotu je izjavio da je stav Teherana prema SAD-u ostao nepromijenjen uprkos nedavnoj diplomatskoj podršci, braneći memorandum potpisan između dvije zemlje i insistirajući da Iran nije napravio nikakve ustupke, javlja Anadolu.

Govoreći na svojoj drugoj konferenciji za novinare od stupanja na dužnost, Pezeshkian je rekao da dijalog nije promijenio dugogodišnji stav Teherana prema Washingtonu.

"SAD je kolonijalistički, SAD je kriminalan, a Islamska Republika ostaje Islamska Republika. Nema sumnje u to", rekao je, prema zvaničnoj novinskoj agenciji IRNA.

Pezeshkian je, međutim, tvrdio da je diplomatija prisilila Washington da pregovara s Teheranom.

"Sama činjenica da smo vodili razgovore i vodili diplomatske poslove prisilila je SAD da sjedne za pregovarački stol i postigne dogovor i razumijevanje s Iranom", rekao je.

Odbacio je kritike memoranduma, rekavši da ne sadrži nijednu odredbu kojom se od Irana zahtijeva da se odrekne bilo kojeg od svojih interesa ili pozicija.

"U memorandumu nećete naći nijednu klauzulu u kojoj smo išta odustali", rekao je, dodajući da Teheran "čvrsto stoji" iza onoga što je potpisao.

Pezeshkian je optužio Washington da krši memorandum tražeći alternativne brodske rute u Hormuškom moreuzu umjesto da se pridržava procedura koje će zajednički dogovoriti Iran i Oman.

Rekao je da bi sporove oko navodnih kršenja trebalo rješavati putem mehanizama uspostavljenih u okviru memoranduma i izrazio nadu da će se proces nastaviti "dostojanstveno i časno" za Iran.

Pezeshkian je branio iranski pregovarački tim, opisujući njegove članove kao "posvećene, stručne i vrijedne", te je rekao da su kritike upućene njima nepravedne.

Odvojeno, rekao je da njegova administracija radi sa šefovima tri grane vlasti i Vrhovnim vijećem za nacionalnu sigurnost kako bi se ublažila ograničenja interneta, uzimajući u obzir sigurnosna i infrastrukturna pitanja.