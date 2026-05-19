Iranski predsjednik stao u zaštitu pregovora sa SAD-om usred poteškoća s izvozom nafte Pezeshkian kaže da se Iran ne može "boriti zauvijek" dok se zemlja suočava s ekonomskim pritiskom, prema izvještaju

Iranski predsjednik Masoud Pezeshkian u ponedjeljak je stao u odbranu pregovora sa Sjedinjenim Američkim Državama, ističući da se Iran suočava s ozbiljnim ekonomskim pritiscima i da ne može ostati u trajnoj konfrontaciji.

„Blokirali su rute, a mi ne izvozimo ni naftu“, rekao je Pezeshkian tokom sastanka, prenosi iranska poluzvanična novinska agencija ISNA.

„Ne možemo lako izvoziti naftu“, dodao je.

Predsjednik je odgovorio i na kritike protivnika pregovora.

„Oni uzvikuju da ne treba pregovarati. Ako ne pregovaramo, šta da radimo? Da se borimo zauvijek?“, kazao je.

Pezeshkian je istakao da će Iran nastaviti razgovore „dostojanstveno“, uz zaštitu prava iranskog naroda.

Također je ukazao na šire ekonomske poteškoće, navodeći da je prikupljanje poreza otežano, a mnoge kompanije suočene s problemima.

„Ne možemo reći da nemamo problema“, rekao je, dodajući da su dijelovi iranske gasne, elektroenergetske i industrijske infrastrukture oštećeni tokom sukoba.

U odvojenoj objavi na društvenoj mreži X naglasio je da pregovori ne znače „predaju“.

„Islamska Republika Iran ulazi u pregovore dostojanstveno i s autoritetom, čuvajući prava naroda, i nikada neće odustati od zakonskih prava ljudi i države“, poručio je.

„Logikom i svim svojim snagama služit ćemo narodu i štititi interese i dostojanstvo Irana do kraja“, dodao je.

Portparol Ministarstva vanjskih poslova Irana Esmaeil Baqaei izjavio je ranije u ponedjeljak da se razgovori sa SAD-om i dalje vode uz posredovanje Pakistana.

Regionalne tenzije eskalirale su nakon što su SAD i Izrael u februaru izveli napade na Iran, na što je Teheran odgovorio udarima na Izrael i američke saveznike u Zaljevu, kao i zatvaranjem Hormuškog moreuza.

Primirje je stupilo na snagu 8. aprila uz posredovanje Pakistana, ali kasniji pregovori u Islamabadu nisu rezultirali trajnim sporazumom. Američki predsjednik Donald Trump kasnije je produžio primirje na neodređeno vrijeme.