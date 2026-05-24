Iranski predsjednik: Spremni smo uvjeriti svijet da ne težimo nuklearnom oružju Tel Aviv potiče regionalnu nestabilnost, rekao je Masoud Pezeshkian

Iran je spreman uvjeriti međunarodnu zajednicu da ne razvija nuklearno oružje niti destabilizira regiju, izjavio je u nedjelju predsjednik Masoud Pezeshkian.

"Prije pogibije ajatolaha (Alija) Khameneija, kasnijeg vođe Irana, izjavili smo, i sada to ponavljamo, da smo spremni uvjeriti svijet da ne težimo nuklearnom oružju", rekao je Pezeshkian u izjavama koje je prenijela državna novinska agencija IRNA.

"Upravo Tel Aviv potiče regionalnu nestabilnost", rekao je, optužujući Israel da slijedi viziju "Velikog Izraela".

"Iranski pregovarači nikada neće praviti kompromise kada je riječ o časti i dostojanstvu zemlje", dodao je Pezeshkian.

Njegove izjave uslijedile su dan nakon što je američki predsjednik Donald Trump u subotu rekao da je sporazum s Iranom o okončanju rata uglavnom ispregovaran i da se čeka njegovo finaliziranje.

Regionalne tenzije eskalirale su nakon što su SAD i Izrael u februaru pokrenuli napade na Iran.



​​​​​​​Teheran je uzvratio napadima na Izrael i američke saveznike u Zaljevu, kao i zatvaranjem Hormuškog moreuza.

Primirje je stupilo na snagu 8. aprila uz posredovanje Pakistan, a Trump ga je kasnije produžio na neodređeno vrijeme.