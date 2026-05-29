Iranski predsjednik spreman angažovati regionalne lidere kako bi osigurao uvoz esencijalnih roba Masoud Pezeshkian istakao je alternativne trgovinske rute usred rastućeg ekonomskog pritiska

Iranski predsjednik Masoud Pezeshkian izjavio je u petak da je spreman lično se angažovati sa liderima susjednih zemalja i regionalnih partnera kako bi pomogao u osiguranju uvoza esencijalnih roba i lijekova, dok Teheran nastoji zaštititi lance snabdijevanja usred rastućeg ekonomskog pritiska, javlja Anadolu.

"Ako bude potrebno, lično ću se konsultovati sa liderima susjednih zemalja i regionalnih partnera kako bi se sve prepreke u snabdijevanju i transferu esencijalnih roba i lijekova riješile što je prije moguće", rekao je Pezeshkian, prema saopćenju predsjedništva.

Izjave su objavljene nakon sastanka sa ministrima ekonomije, guvernerom centralne banke i drugim visokim zvaničnicima, fokusiranim na ubrzanje uvoza esencijalnih roba, lijekova i alternativnih trgovinskih ruta.

Pezeshkian je naglasio potrebu za sprečavanjem nestabilnosti cijena i naložio zvaničnicima da prošire korištenje alternativnih transportnih koridora i logističkih kapaciteta susjednih zemalja kako bi se održao protok zaliha.

Pozvao je na veće korištenje iranskih sjevernih luka i povećanu saradnju sa susjednim zemljama, uključujući Pakistan, Rusiju i Azerbejdžan, kako bi se olakšala nabavka i uvoz potrebne robe.

Učesnici su razmotrili planove za povećanje uvoza putem kopnenih prelaza i alternativnih transportnih ruta, a istovremeno su ispitali i izvodljivost uvoza lijekova i druge kritične robe iz Kine željeznicom.

Iranski predsjednik je rekao da Ministarstvo vanjskih poslova treba dodatno aktivirati korištenje ekonomske diplomatije kako bi osiguralo lanac snabdijevanja.

"Svi politički, ekonomski i regionalni kapaciteti zemlje moraju se koristiti za olakšavanje procesa nabavke, transporta, carinjenja i ulaska osnovnih roba i lijekova kako ne bi došlo do prekida u zadovoljavanju potreba ljudi", rekao je u govoru.

Prema predsjedništvu, konsultacije sa susjednim zemljama već su pomogle u proširenju kapaciteta nekoliko graničnih prelaza i alternativnih transportnih ruta.

Iranski rial je izgubio oko 25 posto svoje vrijednosti u odnosu na američki dolar od početka rata između Irana i američko-izraelske koalicije 28. februara, oslabivši sa oko 1,4 miliona rijala (0,74 eura) na skoro 1,75 miliona rijala (0,92 eura) po dolaru (0,93 eura).

Deprecijacija je doprinijela višim cijenama osnovnih roba i lijekova, što je dodatno povećalo ekonomski pritisak na domaćinstva širom zemlje.

Iran se suočava s pomorskom blokadom koju je nametnuo SAD, koje su ove sedmice saopćile da su preusmjerile 100 komercijalnih brodova da ulaze ili izlaze iz iranskih luka.