Iranski predsjednik pozvao na jedinstvo, upozorio na pokušaje slabljenja nacionalne kohezije - Poziv Masouda Pezeshkiana uslijedio je nakon nedavnog sastanka s iranskim vrhovnim vođom

ISTANBUL (AA) - Iranski predsjednik Masoud Pezeshkian pozvao je na nacionalno jedinstvo i upozorio na pokušaje potkopavanja unutrašnje kohezije tokom iznenadnog pojavljivanja na sastanku s predstavnicima trgovačkih kompanija, objavili su iranski mediji u četvrtak, javlja Anadolu.

Pezeshkianov poziv uslijedio je nakon nedavnog sastanka s iranskim vrhovnim vođom Mojtabom Khameneijem koji je trajao oko dva i po sata.

"Posjetili smo dragog vođu Revolucije i razgovarali s njim skoro dva i po sata. Njegova perspektiva i način bili su vrlo humani, iskreni i skromni", rekao je Pezeshkian.

"Smatram da su jedinstvo i kohezija važniji od svega ostalog. Ako smo do sada izdržali, to je zbog jedinstva i kohezije", dodao je.

Iranski lider je rekao da je "neprijatelj vjerovao da će ljudi postati nezadovoljni zbog rata i izaći na ulice, te ciljati sigurnosne i vojne centre u skladu s tom pretpostavkom."

"Bez imalo srama, oni otvoreno kažu da su se ponašali kao pirati i da nastoje razbiti Iran", upozorio je, ne imenujući nijednu zemlju.

Pezeshkian je priznao ekonomske poteškoće s kojima se zemlja suočava, rekavši da su inflacija i rastuće cijene postali globalni izazovi, dok se Iran također suočava s dodatnim teškoćama usred rata.

"Imamo jedan put: ili stajati uz narod i prihvatiti sve građane uprkos različitim stavovima kako se ne bismo predali neprijatelju, ili se podvrgnuti poniženju i porazu", rekao je.

Regionalne tenzije su eskalirale nakon što su Sjedinjene Američke Države i Izrael pokrenuli napade na Iran 28. februara, što je izazvalo odmazdu Teherana i poremećaje u Hormuškom moreuzu.

Prekid vatre stupio je na snagu 8. aprila uz pakistansko posredovanje, ali razgovori u Islamabadu nisu uspjeli donijeti trajni sporazum. Primirje je kasnije produžio američki predsjednik Donald Trump bez određenog roka.

Od 13. aprila, Sjedinjene Američke Države su provele pomorsku blokadu usmjerenu na iranski pomorski promet na strateškom plovnom putu.