Iranski predsjednik potvrdio podršku Palestini, podržao odluke Hamasa u pregovorima

Predsjednik Irana Masoud Pezeshkian potvrdio je u srijedu podršku Teherana palestinskom pitanju, istakavši da će Iran podržati odluke Hamasa i drugih palestinskih frakcija tokom pregovora, saopćeno je iz iranskog predsjedništva.

Tokom telefonskog razgovora s Khalilom al-Hayyom, novoizabranim šefom političkog ureda Hamasa, Pezeshkian mu je uputio čestitke i izrazio nadu da će uspješno služiti palestinskom narodu, navodi se u saopćenju predsjedništva.

Iranski predsjednik poručio je da će Teheran nastaviti pružati podršku palestinskom narodu u najvećoj mogućoj mjeri te pohvalio ulogu al-Hayye u koordinaciji između palestinskih frakcija.

Dodao je da Iran podržava svaku mjeru, inicijativu i odluku koju palestinski lideri donesu tokom pregovora.

Prema saopćenju, Pezeshkian je kazao da je, uprkos nedavnim izraelskim i američkim napadima na Iran, palestinsko pitanje ostalo prioritet iranske vanjske politike i najvažnije pitanje islamskog svijeta.

Naglasio je i važnost jačanja jedinstva među muslimanskim zemljama, ocijenivši da bi veća solidarnost doprinijela pobjedi istine nad neistinom.

Khalil al-Hayya zahvalio je Iranu na kontinuiranoj podršci palestinskom narodu te optužio Izrael da predstavlja glavni izvor nestabilnosti i nesigurnosti u regiji, navodi se u saopćenju iranskog predsjedništva.

On je kazao da Hamas pregovore vodi u koordinaciji s drugim palestinskim frakcijama te da neće dozvoliti da Izrael diplomatskim putem ostvari ono što nije uspio postići na bojnom polju.

Al-Hayya je također istakao opredijeljenost palestinskog naroda za ostvarivanje svojih punih prava i korištenje legitimnih sredstava za njihovo postizanje.

Izrazio je nadu da će napadi na Iran biti okončani te da će se u regiju vratiti sigurnost i stabilnost.

Hamas je 20. jula saopćio da je al-Hayya izabran za novog lidera političkog ureda te grupe, naslijedivši Yahyu Sinwara, koji je poginuo u sukobu s izraelskim snagama na jugu Gaze u oktobru 2024. godine.

Telefonski razgovor uslijedio je nakon što je Vijeće mira u petak objavilo nacrt sporazuma kojim se definiraju principi i mehanizmi provedbe naredne faze mirovnog plana američkog predsjednika Donalda Trumpa za Gazu.