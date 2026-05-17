Iranski predsjednik nazvao je saradnju sa susjedima vrijednom i pohvalnom tokom sastanka s pakistanskim ministrom unutrašnjih poslova

Iranski predsjednik pohvalio saradnju sa susjedima u sprečavanju "zloupotrebe teritorija" protiv Irana Iranski predsjednik nazvao je saradnju sa susjedima vrijednom i pohvalnom tokom sastanka s pakistanskim ministrom unutrašnjih poslova

Iranski predsjednik Masoud Pezeshkian u nedjelju je pozdravio "vrijednu i pohvalnu" saradnju sa susjednim zemljama u sprečavanju onoga što je nazvao "bilo kakvom zloupotrebom njihovih teritorija" protiv Irana, javlja Anadolu.

Govoreći tokom sastanka s pakistanskim ministrom unutrašnjih poslova Mohsinom Naqvijem u Teheranu, Pezeshkian je rekao da bi veće jedinstvo među islamskim zemljama smanjilo "mogućnost miješanja i avanturizma od strane vanregionalnih sila i cionističkog režima", navodi se u saopćenju predsjedništva.

"Glavni cilj Sjedinjenih Američkih Država i cionističkog režima (Izraela) u napadu na Islamsku Republiku Iran bio je stvaranje unutrašnje nestabilnosti i pokušaj slabljenja i rušenja islamskog sistema", rekao je.

Pezeshkian je dodao da je iranski narod pokazao "koheziju, snagu i lojalnost" stojeći uz zemlju tokom nedavnog sukoba.

Naqvi je rekao da su nedavni događaji razjasnili javnom mnijenju "prave dimenzije regionalnih dešavanja i ulogu različitih aktera".

"Nedavne okolnosti su jasno pokazale kako se pravi prijatelji i neprijatelji prepoznaju u kritičnim trenucima", dodao je pakistanski ministar.

Regionalne tenzije su eskalirale nakon što su SAD i Izrael pokrenuli napade na Iran u februaru. Teheran je uzvratio napadima na Izrael, kao i na američke saveznike u Zaljevu, uz zatvaranje Hormuškog moreuza.

Prekid vatre stupio je na snagu 8. aprila uz pakistansko posredovanje, ali pregovori u Islamabadu nisu uspjeli donijeti trajni sporazum. Američki predsjednik Donald Trump kasnije je produžio primirje na neodređeno vrijeme.