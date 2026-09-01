Pezeshkian je kazao da je odgovor UN-a i Vijeća sigurnosti na američko-izraelski napad na Iran bio "vrlo razočaravajući"

Iranski predsjednik kritikovao odgovor UN-a na izraelske akcije u Gazi i Libanu Pezeshkian je kazao da je odgovor UN-a i Vijeća sigurnosti na američko-izraelski napad na Iran bio "vrlo razočaravajući"

Iranski predsjednik Masoud Pezeshkian u utorak je kritikovao Ujedinjene nacije (UN) i Vijeće sigurnosti zbog njihovog odgovora na izraelske akcije u Gazi i Libanu, rekavši da međunarodno tijelo nije uspjelo efikasno odgovoriti na glavne prijetnje međunarodnom poretku, javlja Anadolu.

Obraćajući se sastanku "SCO Plus" održanom u okviru samita Vijeća šefova država Šangajske organizacije za saradnju u glavnom gradu Kirgistana, Biškeku, Pezeshkian je rekao da se svijet suočava s vojnom agresijom, genocidom, ratnim zločinima, terorizmom i onim što je nazvao ilegalnim sankcijama.

"Učinak Ujedinjenih nacija i Vijeća sigurnosti UN-a u rješavanju ovih događaja, uključujući Gazu, Liban i nedavnu agresiju protiv Irana, bio je vrlo razočaravajući", rekao je.

Pezeshkian je optužio SAD i Izrael za kršenje Povelje UN-a i međunarodnog prava tokom nedavnog sukoba s Iranom, navodeći napade na civile, obrazovne i medicinske ustanove, kritičnu infrastrukturu i nuklearna postrojenja pod zaštitom Međunarodne agencije za atomsku energiju.

Rekao je da Iran nije počeo rat, već se branio, naglašavajući da Teheran i dalje smatra diplomatiju i pregovore glavnim putem za rješavanje sporova.

"Diplomatija bez dobre vjere, bez poštovanja obaveza i bez suzdržavanja od upotrebe sile ne može stvoriti trajni mir", rekao je.

Pezeshkian je optužio Washington za više puta kršenje obaveza iz Islamabadskog memoranduma o razumijevanju između Irana i SAD-a, rekavši da bi pritisak i prijetnje mogli poremetiti diplomatiju čak i nakon što strane postignu politički okvir za okončanje neprijateljstava i početak pregovora.

Memorandum je postignut u junu nakon skoro tri mjeseca pregovora u kojima su posredovali Pakistan i Katar nakon 40 dana borbi između Irana i SAD-a i Izraela. Sporazum je pružio okvir za okončanje neprijateljstava i nastavak pregovora, uz odredbe koje se odnose na Hormuški moreuz.

Govoreći o međunarodnom sistemu, Pezeshkian je rekao da pojava multipolarnog svijeta ne bi trebala značiti zamjenu jedne dominantne sile drugom.

Pozvao je na reprezentativnije i efikasnije UN i Vijeće sigurnosti, tvrdeći da bi pravedan multipolarni poredak trebao biti zasnovan na efikasnom multilateralizmu, suverenoj jednakosti i poštovanju međunarodnog prava.

Pezeshkian je rekao da zemlje ŠOS Plus, s obzirom na svoju političku, ekonomsku, demografsku i geografsku težinu, mogu igrati važnu ulogu u oblikovanju takvog međunarodnog poretka.

Osnovana 2001. godine, ŠOS se sastoji od deset članica: Bjelorusije, Kine, Indije, Irana, Kazahstana, Kirgistana, Pakistana, Rusije, Tadžikistana i Uzbekistana. Iran je postao punopravni član 2023. godine.

Format ŠOS Plus okuplja članice organizacije sa pozvanim zemljama i međunarodnim organizacijama radi šireg dijaloga o regionalnim i globalnim pitanjima.