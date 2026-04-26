Iranski ministar vanjskih poslova vratio se u Islamabad nakon posjete Omanu Abbas Araghchi će vjerovatno otputovati u Rusiju iz Islamabada dok Pakistan nastavlja posredovanje za oživljavanje pregovora između Irana i SAD-a

Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Aragchi vratio se u nedjelju navečer u Islamabad nakon kratkog putovanja u Oman usred napora za oživljavanje pregovora između SAD-a i Irana, rekli su izvori iz pakistanske vlade za Anadolu.

Araghchi, za kojeg se očekuje da će razgovarati s pakistanskim rukovodstvom, uključujući ministra vanjskih poslova Ishaqa Dara, vjerovatno će otputovati u Rusiju iz Islamabada, dodali su izvori.

Ovo je Aragchijeva druga posjeta Islamabadu u manje od 48 sati. Posjetio je glavni grad Pakistana i sastao se s premijerom Shehbazom Sharifom, ministrom vanjskih poslova Darom i načelnikom vojske feldmaršalom Asimom Munirom u subotu kako bi razgovarali o načinima oživljavanja pregovora s visokim ulozima.

Prvi krug pregovora između Washingtona i Teherana održan je u Islamabadu prije dvije sedmice, ali nije uspio donijeti sporazum o okončanju rata.

Razgovori su uslijedili nakon dvosedmičnog primirja postignutog pod posredovanjem Pakistana 8. aprila, koje je kasnije produžio američki predsjednik Donald Trump.