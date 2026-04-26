Iranski ministar vanjskih poslova vraća se u Pakistan prije posjete Moskvi Abbas Araghchi će ponovo posjetiti Pakistan nakon posjete Omanu i prije posjete Rusiji usred posredničkih napora za okončanje rata sa SAD-om

Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi ponovo će posjetiti Pakistan nakon posjete Omanu prije nego što otputuje u rusku prijestolnicu Moskvu, objavila je iranska državna novinska agencija IRNA, pozivajući se na Ministarstvo vanjskih poslova, javlja Anadolu.

"Izvještava se da se dio delegacije ministra vanjskih poslova vratio u Teheran nakon razgovora u Islamabadu kako bi tražio smjernice o pitanjima vezanim za okončanje rata i očekuje se da će se ponovo pridružiti Araghchiju u Islamabadu u nedjelju navečer", saopćila je IRNA.

Predvodeći diplomatsku delegaciju, Araghchi je u subotu navečer stigao u Muscat, glavni grad Omana. U nedjelju se sastao sa sultanom Haithamom bin Tarikom i razgovarao o regionalnoj situaciji, uključujući posredničke napore za okončanje rata između SAD-a i Irana.

Posjeta Omanu uslijedila je nakon posjete Pakistanu, gdje je visoki diplomata s pakistanskim zvaničnicima razgovarao o mogućoj drugoj rundi pregovora s Washingtonom.

Prva runda pregovora održana je u Islamabadu prije dvije sedmice, ali nije uspjela donijeti sporazum o okončanju rata.

Razgovori su uslijedili nakon dvosedmičnog primirja koje je posredovao Pakistan 8. aprila, a koje je kasnije produžio američki predsjednik Donald Trump.