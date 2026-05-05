- Araghchi će se sastati sa kineskim kolegom u posjeti koja dolazi u sklopu "tekućih diplomatskih konsultacija s raznim zemljama", objavili su državni mediji

Iranski ministar vanjskih poslova posjetit će Kinu usred napetosti sa SAD-om - Araghchi će se sastati sa kineskim kolegom u posjeti koja dolazi u sklopu "tekućih diplomatskih konsultacija s raznim zemljama", objavili su državni mediji

ISTANBUL (AA) - Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi otputovat će u utorak u kinesku prijestolnicu Peking kako bi razgovarao o regionalnim i globalnim pitanjima, objavio je državni emiter IRIB, prenosi Anadolu.

Araghchi će razgovarati o bilateralnim vezama sa svojim kineskim kolegom Wang Yijem, navodi se u saopćenju.

Posjeta dolazi u sklopu "tekućih diplomatskih konsultacija s raznim zemljama", dodaje se.

Putovanje dolazi usred eskalacije napetosti između Teherana i Washingtona nakon što su SAD i Izrael pokrenuli zajedničku ofanzivu na Iran u februaru.