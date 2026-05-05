Iranski ministar vanjskih poslova posjetit će Kinu usred napetosti sa SAD-om

Serdar Dincel
05 Maj 2026•Ažuriranje: 05 Maj 2026
ISTANBUL (AA) - Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi otputovat će u utorak u kinesku prijestolnicu Peking kako bi razgovarao o regionalnim i globalnim pitanjima, objavio je državni emiter IRIB, prenosi Anadolu.
Araghchi će razgovarati o bilateralnim vezama sa svojim kineskim kolegom Wang Yijem, navodi se u saopćenju.
Posjeta dolazi u sklopu "tekućih diplomatskih konsultacija s raznim zemljama", dodaje se.
Putovanje dolazi usred eskalacije napetosti između Teherana i Washingtona nakon što su SAD i Izrael pokrenuli zajedničku ofanzivu na Iran u februaru.