Iranski ministar vanjskih poslova posjetio Rusiju radi razgovora usred zastoja u pregovorima sa SAD-om

Iranski ministar vanjskih poslova stigao je u ponedjeljak u Rusiju kako bi razgovarao o regionalnim i globalnim pitanjima nakon posjete pakistanskoj prijestolnici Islamabadu radi razgovora o okončanju trenutnog sukoba sa SAD-om, izvijestili su iranski državni mediji.

Posjeta Rusiji pruža priliku da se s ruskim zvaničnicima razgovara o najnovijim dešavanjima, rekao je Abbas Araghchi u izjavi po dolasku u ruski grad Sankt Peterburg, prema državnoj televiziji IRIB News.

U sklopu svog programa, visoki iranski trebao bi se u Moskvi sastati s visokopozicioniranim ruskim zvaničnicima, uključujući predsjednika Vladimira Putina.

U vezi s posjetom Pakistanu, Araghchi je izjavio da je proces u vezi s pregovorima sa SAD-om pregledan tokom "uspješnog" putovanja.

"U svakom slučaju, 40 dana herojskog otpora iranskog naroda trebalo bi da osigura da smo u mogućnosti da osiguramo prava iranskog naroda i da se pobrinemo za interese zemlje", tvrdio je.

„Došlo je do promjena u procesu pregovora, a netačni pristupi i pretjerani zahtjevi SAD-a uzrokovali su da prethodna runda pregovora, uprkos napretku, nije ostvarila svoje ciljeve. Stoga je bilo potrebno preispitati trenutnu situaciju s našim prijateljima u Pakistanu“, dodao je ministar.

U vezi sa posjetom Omanu, Araghchi je rekao da je „neophodno“ održati razgovore kako bi se „razvili širi odnosi s našim susjedima“ kako bi se „upravljalo postojećim problemima“.

Teheran i Oman moraju održavati blisku koordinaciju kako bi osigurali svoje međusobne interese, rekao je.

„Postoji veliko međusobno razumijevanje između nas i Omana, i dogovoreno je da će se konsultacije nastaviti na ekspertskom nivou.“

Od početka rata koji su SAD i Izrael pokrenuli protiv Irana 28. februara, Teheran je zadržao kontrolu nad Hormuškim moreuzom, nakon čega je uslijedila američka pomorska blokada 13. aprila, što je uticalo na globalne zalihe energenata, uglavnom širom Azije.

Washington i Teheran su prije dvije sedmice održali razgovore u Islamabadu, ali nisu uspjeli postići dogovor o okončanju sukoba. Međutim, napori za još jednu rundu razgovora su u toku.

Pregovori su uslijedili nakon što je Pakistan 8. aprila posredovao u dvonedjeljnom primirju, koje je kasnije produžio američki predsjednik Donald Trump.