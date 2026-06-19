Iranski ministar vanjskih poslova izjavio da je trajni rat jedini interes Izraela

Mohammad Sio
19. juni 2026.•Ažuriranje: 19. juni 2026.
Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi izjavio je u petak da je jedini interes Izraela trajni rat, odgovarajući na izjave ekstremističkog izraelskog ministra nacionalne sigurnosti Itamara Ben-Gvira, koji je pozvao da se Liban spali nakon što su četiri izraelska vojnika poginula na jugu Libana.
U objavi na društvenoj mreži kompanije X sa sjedištem u SAD-u, Araghchi je rekao da Ben-Gvirovi komentari nisu ispadi nekog nasumičnog genocidnog luđaka, već javna objava ministra nacionalne sigurnosti izraelskog režima.
"Genocidni kult smrti sa sjedištem u Tel Avivu prijetnja je cijelom čovječanstvu", napisao je Araghchi.
"On prijeti svim ljudima. Njegov jedini interes je trajni rat", rekao je.
Njegove izjave uslijedile su nakon što je Ben-Gvir pozvao na veliku eskalaciju u Libanu poslije saopćenja izraelske vojske da su četiri vojnika poginula u borbama na jugu Libana.
"Uz dužno poštovanje prema Amerikancima, Izrael mora jasno staviti do znanja cijelom svijetu da krv naših sinova i sigurnost naših građana nisu nešto čega ćemo se odreći. Cijeli Liban mora gorjeti", napisao je Ben-Gvir na X-u.
Dodao je da je premijeru Benjaminu Netanyahuu rekao da za svaku suzu izraelske majke hiljadu libanskih majki mora plakati.
"Dosta je ping-ponga. Na Bliskom istoku ne pobjeđujete odmjerenim odgovorima i suzdržanošću, morate podivljati. Uništiti. Smrviti teror", rekao je Ben-Gvir.
Uprkos sporazumu između SAD-a i Irana, koji uključuje odredbe usmjerene na okončanje neprijateljstava u Libanu, Izrael je nakon ponoći intenzivirao napade.
Ranije u petak, najmanje 31 osoba je poginula, a više drugih je povrijeđeno u nizu izraelskih napada na južni i istočni Liban, prema navodima zvanične libanske novinske agencije (NNA).
Prema najnovijim zvaničnim podacima, izraelska vojna ofanziva u Libanu, koja je započela 2. marta, usmrtila je 3.912 osoba, ranila 11.873 drugih i raselila više od milion stanovnika.
Tokom nedavne vojne kampanje, izraelske snage napredovale su više od deset kilometara unutar libanske teritorije.