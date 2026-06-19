Abbas Araghchi kritizirao ekstremističkog izraelskog ministra nacionalne sigurnosti nakon poziva da se Liban spali poslije smrti četvorice izraelskih vojnika

Iranski ministar vanjskih poslova izjavio da je trajni rat jedini interes Izraela Abbas Araghchi kritizirao ekstremističkog izraelskog ministra nacionalne sigurnosti nakon poziva da se Liban spali poslije smrti četvorice izraelskih vojnika

Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi izjavio je u petak da je jedini interes Izraela trajni rat, odgovarajući na izjave ekstremističkog izraelskog ministra nacionalne sigurnosti Itamara Ben-Gvira, koji je pozvao da se Liban spali nakon što su četiri izraelska vojnika poginula na jugu Libana.

U objavi na društvenoj mreži kompanije X sa sjedištem u SAD-u, Araghchi je rekao da Ben-Gvirovi komentari nisu ispadi nekog nasumičnog genocidnog luđaka, već javna objava ministra nacionalne sigurnosti izraelskog režima.

"Genocidni kult smrti sa sjedištem u Tel Avivu prijetnja je cijelom čovječanstvu", napisao je Araghchi.

"On prijeti svim ljudima. Njegov jedini interes je trajni rat", rekao je.

Njegove izjave uslijedile su nakon što je Ben-Gvir pozvao na veliku eskalaciju u Libanu poslije saopćenja izraelske vojske da su četiri vojnika poginula u borbama na jugu Libana.

"Uz dužno poštovanje prema Amerikancima, Izrael mora jasno staviti do znanja cijelom svijetu da krv naših sinova i sigurnost naših građana nisu nešto čega ćemo se odreći. Cijeli Liban mora gorjeti", napisao je Ben-Gvir na X-u.

Dodao je da je premijeru Benjaminu Netanyahuu rekao da za svaku suzu izraelske majke hiljadu libanskih majki mora plakati.

"Dosta je ping-ponga. Na Bliskom istoku ne pobjeđujete odmjerenim odgovorima i suzdržanošću, morate podivljati. Uništiti. Smrviti teror", rekao je Ben-Gvir.

Uprkos sporazumu između SAD-a i Irana, koji uključuje odredbe usmjerene na okončanje neprijateljstava u Libanu, Izrael je nakon ponoći intenzivirao napade.

Ranije u petak, najmanje 31 osoba je poginula, a više drugih je povrijeđeno u nizu izraelskih napada na južni i istočni Liban, prema navodima zvanične libanske novinske agencije (NNA).

Prema najnovijim zvaničnim podacima, izraelska vojna ofanziva u Libanu, koja je započela 2. marta, usmrtila je 3.912 osoba, ranila 11.873 drugih i raselila više od milion stanovnika.

Tokom nedavne vojne kampanje, izraelske snage napredovale su više od deset kilometara unutar libanske teritorije.