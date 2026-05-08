Iranski mediji: Sporadični sukobi u Hormuškom moreuzu između Irana i SAD-a

Sporadični sukobi između iranskih oružanih snaga i američkih plovila zabilježeni su u petak u Hormuškom moreuzu, javlja agencija Fars.

Odvojeno, CENTCOM saopćio je da su njegove snage onesposobile još dva plovila koja su navodno kršila blokadu u Omanskom zaljevu.

Ovi događaji uslijedili su u jeku rastućih tenzija u i oko Hormuškog moreuza, nakon noćnih razmjena između iranskih i američkih snaga.