Iranski mediji: Sporadični sukobi u Hormuškom moreuzu između Irana i SAD-a

Şahin Demir
08 Maj 2026•Ažuriranje: 08 Maj 2026
Sporadični sukobi između iranskih oružanih snaga i američkih plovila zabilježeni su u petak u Hormuškom moreuzu, javlja agencija Fars.
Fars navodi da su povremeni okršaji trajali nekoliko sati u ovom strateški važnom plovnom putu.
Odvojeno, CENTCOM saopćio je da su njegove snage onesposobile još dva plovila koja su navodno kršila blokadu u Omanskom zaljevu.
Ovi događaji uslijedili su u jeku rastućih tenzija u i oko Hormuškog moreuza, nakon noćnih razmjena između iranskih i američkih snaga.