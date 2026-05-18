Iranski mediji: SAD prihvatio privremeno ublažavanje sankcija na iransku naftu tokom pregovora Novinska agencija Tasnim navodi da je Teheran poslao revidirani odgovor od 14 tačaka putem pakistanskog posredničkog kanala

Sjedinjene Američke Države su u svom posljednjem prijedlogu pristale na privremeno ublažavanje sankcija iranskom naftnom sektoru tokom trajanja pregovora, objavila je u ponedjeljak poluzvanična iranska novinska agencija Tasnim, pozivajući se na izvor blizak iranskom pregovaračkom timu.

Prema navodima izvora, najnoviji američki prijedlog razlikuje se od prethodnih po tome što prihvata privremenu suspenziju sankcija povezanih s naftom dok pregovori traju.

Izvor je naveo da Iran i dalje insistira da potpuno ukidanje svih sankcija mora biti dio svakog konačnog američkog sporazuma, dok je američka strana predložila privremena izuzeća putem Ureda za kontrolu strane imovine (OFAC) do postizanja konačnog dogovora.

Tasnim je također izvijestio da je Iran poslao revidirani tekst od 14 tačaka američkoj strani putem pakistanskih posrednika.

Prema izvoru, SAD je nedavno poslao odgovor na raniji iranski prijedlog od 14 tačaka, nakon čega je Teheran izmijenio vlastiti tekst i ponovo ga dostavio putem istog posredničkog kanala.

Pakistanski posrednik potom je dostavio ažurirani iranski prijedlog američkoj strani, navodi se u izvještaju.

Izvor je dodao da se najnoviji iranski tekst fokusira na pregovore usmjerene na okončanje rata i na ono što Teheran opisuje kao mjere izgradnje povjerenja od strane SAD-a.

Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmaeil Baqaei ranije u ponedjeljak izjavio je da se pregovori sa Sjedinjenim Američkim Državama i dalje vode uz posredovanje Pakistana.

Regionalne tenzije su eskalirale nakon što su SAD i Izrael u februaru pokrenuli napade na Iran. Teheran je uzvratio napadima na Izrael, kao i na američke saveznike u Zaljevu, uz zatvaranje Hormuškog moreuza.

Primirje je stupilo na snagu 8. aprila uz posredovanje Pakistana, ali pregovori u Islamabadu nisu doveli do trajnog sporazuma. Američki predsjednik Donald Trump kasnije je produžio primirje na neodređeno vrijeme.