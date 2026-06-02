- Obavješteni izvor kaže da su kontakti povezani s preliminarnim memorandumom o razumijevanju obustavljeni uprkos Trumpovoj tvrdnji da pregovori brzo napreduju

Iranski mediji: Razmjena poruka između Irana i SAD-a obustavljena najmanje nekoliko dana - Obavješteni izvor kaže da su kontakti povezani s preliminarnim memorandumom o razumijevanju obustavljeni uprkos Trumpovoj tvrdnji da pregovori brzo napreduju

Razmjena poruka između Irana i Sjedinjenih Američkih Država u vezi s naporima za postizanje preliminarnog memoranduma o razumijevanju obustavljena je najmanje nekoliko dana, objavila je u utorak poluzvanična novinska agencija Fars, pozivajući se na obaviješteni izvor, prenosi Anadolu.

Izvor je naveo da nedavni medijski izvještaji i izjave nekih zapadnih zvaničnika koji komunikaciju između Teherana i Washingtona prikazuju kao rutinsku "ne odražavaju trenutnu stvarnost".

Prema izvoru, razmjena poruka između dvije strane u vezi s onim što je opisano kao početni memorandum o razumijevanju obustavljena je već nekoliko dana.

Iranski izvor je rekao da je najnovija poruka Irana Washingtonu bila "javna poruka" u vezi s Libanom koja je dobila široku međunarodnu pažnju.

Predsjednik SAD-a Donald Trump izjavio je u ponedjeljak da pregovori s Iranom napreduju "brzim tempom".

"Razgovori se nastavljaju, ubrzanim tempom, s Islamskom Republikom Iran", napisao je Trump na platformi Truth Social.

Iranska poluzvanična novinska agencija Tasnim objavila je u ponedjeljak da je Teheran obustavio razmjenu poruka s Washingtonom putem posrednika u znak protesta zbog izraelske vojne eskalacije u Libanu.

Regionalne tenzije su eskalirale od kraja februara nakon što su Sjedinjene Američke Države i Izrael pokrenuli zračne napade na Iran, u kojima je poginulo više od 3.000 ljudi, uključujući vrhovnog vođu ajatolaha Alija Khameneija i nekoliko visokih vojnih zapovjednika i vladinih dužnosnika.

Primirje postignuto uz posredovanje Pakistana stupilo je na snagu 8. aprila, ali napori za postizanje šireg sporazuma do sada nisu uspjeli.