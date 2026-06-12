Dokument koji su objavili iranski mediji pokazuje značajne razlike u odnosu na američke izvještaje, posebno u dijelu sankcija, zamrznute imovine i obima budućih pregovora

Iranski mediji objavili nacrt sporazuma sa SAD-om: 14 tačaka otkriva razlike oko sankcija, imovine i vojnog prisustva Dokument koji su objavili iranski mediji pokazuje značajne razlike u odnosu na američke izvještaje, posebno u dijelu sankcija, zamrznute imovine i obima budućih pregovora

Iranski mediji su u petak objavili detalje nacrta memoranduma o razumijevanju od 14 tačaka između Teherana i Washingtona, otkrivajući značajne razlike u odnosu na odredbe koje je prethodno objavio Axios u vezi s ublažavanjem sankcija, zamrznutom iranskom imovinom, obavezama obnove i obimom budućih pregovora, javlja Anadolu.

Prema Mehru, nacrt ima 14 tačaka i ostaje predmet konačnog pregleda i odobrenja od strane relevantnih iranskih vlasti.

Dvije objavljene verzije dijele nekoliko ključnih elemenata, ali se značajne razlike pojavljuju u načinu na koji bi se ti ciljevi provodili.

Axios je pisao o 60-dnevnom "produženju" postojećeg prekida vatre, uključujući i u Libanu, dok se nuklearni pregovori nastavljaju.

Nacrt koji je objavio Mehr umjesto toga poziva na "trenutni i trajni" prekid neprijateljstava na svim frontovima, uključujući Liban, nakon čega slijedi 60 dana pregovora o konačnom nuklearnom sporazumu.

Dva izvještaja se razlikuju i u pogledu ponovnog otvaranja Hormuškog moreuza.

Axios je pisao o "trenutnom" ponovnom otvaranju strateškog plovnog puta bez naknada i obnavljanju normalnog obima brodova. Nacrt o kojem izvještavaju Iranci predviđa ponovno otvaranje moreuza u roku od 30 dana i u koordinaciji s Iranom.

Ublažavanje sankcija predstavlja još jednu veliku tačku razilaženja.

Prema Axiosu, ublažavanje američkih sankcija bilo bi povezano s iranskim poštivanjem sporazuma. Nacrt koji je objavio Mehr ide znatno dalje, pozivajući na suspenziju sankcija na iransku naftu, petrohemijske proizvode i derivate, puni pristup iranskim finansijskim resursima i konačno ukidanje svih primarnih i sekundarnih američkih sankcija, kao i povezanih mjera koje je nametnulo Vijeće sigurnosti UN-a i Odbor guvernera Međunarodne agencije za atomsku energiju.

Tretman zamrznute iranske imovine također se značajno razlikuje.

Axios je izvijestio da bi Iran mogao dobiti pristup "nekim" zamrznutim sredstvima za humanitarne kupovine putem mehanizma o kojem se razgovaralo s Katarom. Nasuprot tome, nacrt koji je objavio Mehr poziva na oslobađanje 24 milijarde dolara (oko 22,3 milijarde eura) zamrznute iranske imovine tokom 60-dnevnog pregovaračkog perioda, s tim da polovina sredstava bude dostupna prije početka konačnih pregovora.

Još jedna velika razlika tiče se obnove i poslijeratnih garancija.

Iako se Axiosov izvještaj nije odnosio na pomoć u obnovi, nacrt koji je objavio Mehr navodi da bi SAD i njihovi saveznici morali predstaviti planove za obnovu Irana vrijedne najmanje 300 milijardi dolara (273 milijarde eura).

Nacrt o kojem izvještava Iran također uključuje nekoliko odredbi koje nisu spomenute u Axiosovom izvještaju, uključujući obavezu SAD-a da se ne miješa u unutrašnje poslove Irana, poštovanje iranskog suvereniteta i povlačenje američkih snaga iz područja koja okružuju Iran.

Također uključuje obećanje SAD-a da neće povećavati vojno raspoređivanje u regiji i da neće uvoditi nove sankcije tokom pregovora.

Po nuklearnom pitanju, dvije verzije se donekle preklapaju.

Axios je pisao o okviru za rješavanje iranskih zaliha obogaćenog urana, s daljnjim nuklearnim mjerama koje će zavisiti od naknadnog sporazuma. U nacrtu koji je objavio Mehr navodi se da će Iran potvrditi svoju obavezu prema Sporazumu o neširenju nuklearnog oružja da neće proizvoditi nuklearno oružje.

Možda najznačajnija razlika odnosi se na obim budućih pregovora.

Prema nacrtu koji je objavio Mehr, konačni sporazum bi bio ograničen na obogaćeni nuklearni materijal, aktivnosti obogaćivanja, ublažavanje sankcija i iranski program ekonomske obnove. Izričito isključuje diskusije o iranskom raketnom programu i podršku "grupama otpora".

U nacrtu se dalje navodi da bi svaki konačni sporazum bio odobren kroz rezoluciju Vijeća sigurnosti UN-a i da bi se uspostavio mehanizam za praćenje implementacije - odredbe koje nisu spomenute u izvještaju Axiosa.

Mehr je napomenuo da tekst još uvijek zahtijeva pregled i odobrenje od strane iranskih nadležnih vlasti prije nego što se može formalno usvojiti.

Sporazum o trajnom okončanju američko-izraelskog rata protiv Irana mogao bi biti potpisan već ovog vikenda, rekao je američki predsjednik Donald Trump u četvrtak.

Iran je u četvrtak objavio da je "glavni dio" teksta razumijevanja sa SAD-om finaliziran, optužujući Washington da potkopava napredak promjenom stavova.

Američke snage su u četvrtak izvele drugi dan napada na više ciljeva u Iranu, nakon obaranja helikoptera Apache iznad Hormuškog moreuza.

Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) je saopćio da je napadnuto 18 glavnih američkih vojnih ciljeva u zračnim bazama "Ali Al Salem" i "Ahmad Al Jaber" u Kuvajtu, zračnoj bazi "Sheikh Isa" u Bahreinu i bazi u Jordanu u kojoj se nalaze američki borbeni avioni.

Najnovija eskalacija pojačala je regionalne tenzije nakon američkih napada na Iran i naknadne objave Teherana da zatvara Hormuški moreuz za pomorski saobraćaj.