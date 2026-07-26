Iranski zvaničnik rekao lokalnim novinama da je brod skrenuo s plovidbene rute koju je odredio Teheran

Iranski mediji: Naftni tanker eksplodirao u Hormuškom moreuzu nakon udara u pomorsku minu Iranski zvaničnik rekao lokalnim novinama da je brod skrenuo s plovidbene rute koju je odredio Teheran

Naftni tanker eksplodirao je u Hormuškom moreuzu nakon što je udario u pomorsku minu, pošto je skrenuo s plovidbene rute koju je odredio Iran, javili su u nedjelju iranski mediji.

Dobro obaviješteni izvor rekao je za portal Defapress da je tanker napustio rutu koju je odredio Iran prije nego što je udario u minu u ovom strateškom morskom prolazu, prenijela je poluzvanična novinska agencija Mehr.

Za sada nema informacija o eventualnim žrtvama, identitetu broda niti o razmjerama štete.

Iran je 26. juna upozorio da je prolazak kroz Hormuški moreuz "dozvoljen isključivo" rutama koje odredi Teheran.

Tenzije između Sjedinjenih Američkih Država i Irana posljednjih sedmica dodatno su porasle nakon što je Washington izveo napade na Iran, a Teheran odgovorio gađanjem, kako tvrdi, američkih vojnih objekata i opreme u više zemalja regije.

Predsjednik SAD-a Donald Trump 8. jula proglasio je da je prošlomjesečni memorandum o razumijevanju s Iranom "okončan", optuživši Teheran za kršenje sporazuma.

Ta objava uslijedila je nakon napada na tri tankera u Hormuškom moreuzu i ponovnih nesuglasica u vezi s pravilima plovidbe kroz ovaj strateški morski prolaz.

Washington zahtijeva neograničen prolaz kroz Hormuški moreuz, dok Teheran insistira da plovila prolaze kanalom uz njegovu obalu prema navigacijskom režimu kojim upravlja Iran.