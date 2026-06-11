Stanovnici ostrva Kish navodno su čuli neidentifikovane zvukove iz daljine

Iranski mediji: Aktivirani sistemi protivzračne odbrane u Farsu Stanovnici ostrva Kish navodno su čuli neidentifikovane zvukove iz daljine

Nakon američke najave da će napasti Iran, sistemi protivzračne odbrane aktivirani su u provinciji Fars, objavila je iranska poluzvanična novinska agencija Mehr, prenosi Anadolu.

Navedeno je i da su lokalni stanovnici čuli zvukove slične eksplozijama, ali da su ti zvukovi uzrokovani radom sistema protivzračne odbrane.

U međuvremenu, iranska državna televizija je objavila da su i stanovnici ostrva Kish čuli neidentifikovane zvukove iz daljine.

Američki predsjednik Donald Trump, braneći svoje postupke nakon obaranja američkog helikoptera, rekao je da će napasti Iran i da imaju pravo na to.

"Jučer smo im zadali težak udarac, a danas ćemo im zadati još jedan težak udarac."