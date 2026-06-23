Ali Bahreini kaže da bi napadi na Liban predstavljali ozbiljno kršenje sporazuma i izazvali odgovor

Iranski izaslanik: Pregovori sa SAD-om donijeli napredak u ključnim pitanjima Ali Bahreini kaže da bi napadi na Liban predstavljali ozbiljno kršenje sporazuma i izazvali odgovor

Iranski izaslanik pri Ujedinjenim narodima u Ženevi izjavio je u utorak da je postignut "dobar napredak" tokom razgovora u Burgenstocku sa SAD-om i signalizirao oprezni optimizam u pogledu diplomatskog procesa, istovremeno upozoravajući da bi svaki novi izraelski napad na Liban predstavljao ozbiljno kršenje nedavno potpisanog memoranduma o razumijevanju, javlja Anadolu.

Govoreći na konferenciji za novinare ACANU-a, udruženja novinara akreditovanih od strane UN-a, u Ženevi, Ali Bahreini je rekao da su razgovori održani u nedjelju u Burgenstocku nastavljeni do ponoći i da su doveli do napretka u nekoliko ključnih odredbi sporazuma.

"Mislim da je postignut dobar napredak u pregovorima", rekao je, navodeći diskusije o Libanu, ublažavanju sankcija, Hormuškom moreuzu i oslobađanju zamrznute iranske imovine.

Izaslanik je rekao da je Teheran jasno stavio do znanja da je "Liban neupitni dio sporazuma" i naglasio da se sigurnost i teritorijalni integritet zemlje moraju poštovati.



Rekao je da Iran smatra da prekid neprijateljstava uključuje povlačenje izraelskih snaga s libanonske teritorije i kraj onoga što je opisao kao okupaciju.

Govoreći o Hormuškom moreuzu, ambasador je rekao da je plovni put trenutno otvoren za komercijalnu plovidbu prema 60-dnevnom aranžmanu koji su strane dogovorile. Rekao je da su obje strane uspostavile komunikacijski mehanizam za rješavanje svih problema koji se mogu pojaviti dok se šire diskusije nastavljaju o budućem okviru koji reguliše strateški prolaz.

Ali je rekao da se predratna situacija neće vratiti.

"Definitivno situacija u Hormuškom moreuzu neće biti ista kao što je bila prije rata", rekao je, dodajući da će se budući aranžmani za prolaz plovila razlikovati od prethodnih praksi.

Bahreini je rekao da Iran ne želi koristiti strateški vodeni put kao polugu ili izvor prihoda, ali je tvrdio da je Teheran zaključio da su nove kontrole neophodne jer su protivnici koristili moreuz za podršku vojnim operacijama protiv Irana tokom sukoba.

Rekao je da Iran vjeruje da Hormuški moreuz treba ostati otvoren za globalnu trgovinu i svjetsku ekonomiju, ali je dodao da je Teheran "odlučio da izvrši neku vrstu kontrole" nad vodenim putem kako bi spriječio ono što vidi kao buduću militarizaciju regije protiv Irana.

Izaslanik je rekao da Iran nije odobrio vojnim brodovima da prolaze kroz Hormuški moreuz tokom trenutnog perioda od 60 dana.

"Neće biti dozvole za vojne brodove", rekao je, dodajući da će svi budući aranžmani zavisiti od ishoda pregovora.

Bahreini je rekao da bi trebalo osnovati najmanje dvije radne grupe, jednu za ukidanje sankcija i drugu za nuklearne aktivnosti, diskusije o njima se i dalje nastavljaju i očekuje se da će biti finalizirane "uskoro".