Iranski i saudijski ministri vanjskih poslova razgovarali o diplomatskom procesu i regionalnim dešavanjima

Şahin Demir
18 Maj 2026•Ažuriranje: 18 Maj 2026
Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi i njegov saudijski kolega princ Faisal bin Farhan razgovarali su u ponedjeljak telefonom o pitanjima vezanim za tekući diplomatski proces između Teherana i Washingtona, kao i o najnovijim regionalnim dešavanjima, saopćilo je iransko ministarstvo vanjskih poslova.
Ministarstvo je navelo da su dvojica šefova diplomatije tokom razgovora razmijenila mišljenja o regionalnim pitanjima i aktuelnim diplomatskim naporima.
Glasnogovornik ministarstva Esmaeil Baqaei ranije u ponedjeljak je rekao da su pregovori sa Sjedinjenim Američkim Državama i dalje u toku putem posredovanja Pakistana.
Regionalne tenzije su pojačane nakon što su SAD i Izrael pokrenuli napade na Iran u februaru.
Teheran je uzvratio udarima na Izrael, kao i na američke saveznike u Zaljevu, uz zatvaranje Hormuškog moreuza.
Primirje je stupilo na snagu 8. aprila uz posredovanje Pakistana, ali pregovori u Islamabadu nisu doveli do trajnog sporazuma. Američki predsjednik Donald Trump kasnije je produžio primirje na neodređeno vrijeme.