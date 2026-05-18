Iranski i saudijski ministri vanjskih poslova razgovarali o diplomatskom procesu i regionalnim dešavanjima Razgovor fokusiran na tekuće diplomatske napore i najnovija regionalna dešavanja, navodi Teheran

Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi i njegov saudijski kolega princ Faisal bin Farhan razgovarali su u ponedjeljak telefonom o pitanjima vezanim za tekući diplomatski proces između Teherana i Washingtona, kao i o najnovijim regionalnim dešavanjima, saopćilo je iransko ministarstvo vanjskih poslova.

Ministarstvo je navelo da su dvojica šefova diplomatije tokom razgovora razmijenila mišljenja o regionalnim pitanjima i aktuelnim diplomatskim naporima.

Glasnogovornik ministarstva Esmaeil Baqaei ranije u ponedjeljak je rekao da su pregovori sa Sjedinjenim Američkim Državama i dalje u toku putem posredovanja Pakistana.

Regionalne tenzije su pojačane nakon što su SAD i Izrael pokrenuli napade na Iran u februaru.



​​​​​​​Teheran je uzvratio udarima na Izrael, kao i na američke saveznike u Zaljevu, uz zatvaranje Hormuškog moreuza.

Primirje je stupilo na snagu 8. aprila uz posredovanje Pakistana, ali pregovori u Islamabadu nisu doveli do trajnog sporazuma. Američki predsjednik Donald Trump kasnije je produžio primirje na neodređeno vrijeme.