Iranski fotograf istakao da ga nagrada Istanbul Photo Awards inspiriše da priča priče o miru
Dobitnik treće nagrade u kategoriji "Story Portrait" Matin Hashemi kaže da ga priznanje ohrabruje da dokumentuje svakodnevni život u Iranu kroz autentične ljudske priče
Gizem Nisa Çebi Demir, İrem Özal
22. juni 2026.•Ažuriranje: 22. juni 2026.
Ankara/Istanbul
Iranski dokumentarni fotograf Matin Hashemi izjavio je da ga je osvajanje treće nagrade u kategoriji "Story Portrait" na Istanbul Photo Awards 2026 ohrabrilo da nastavi dokumentovati svakodnevni život u Iranu kroz priče usmjerene na mir i ljudsko dostojanstvo.
Hashemi je govorio o nagradi koju je dobio za seriju "Barfi" tokom izložbe Istanbul Photo Awards 2026, koju organizira Anadolu u Ankari.
"Mislim da je ovo velika čast za mene što sam ovdje", rekao je Hashemi za Anadolu.
"Ova nagrada mi pomaže da unaprijedim svoj rad i da ga objavim za ljude širom svijeta. Ljudi širom svijeta mogu vidjeti moj rad", dodao je.
Nagrađena serija prati Ahmada Rezu i njegovo bijelo magare Barfi, što na perzijskom znači snješko. Prema Hashemiju, životinja je postala neobičan fenomen na društvenim mrežama u Iranu.
Hashemi je naveo da je priču prvi put vidio na Instagramu te da je proveo pet mjeseci pokušavajući dobiti dozvolu da dokumentuje Ahmada Rezu i Barfi. Nakon što je konačno dobio odobrenje, putovao je iz svog rodnog grada Tabriza do predgrađa Teherana, gdje je dan i po fotografisao njihov svakodnevni život.
Istakao je da je jedan od najvećih izazova bio zadobiti povjerenje životinje i dobiti potrebne dozvole za fotografisanje magarca u urbanim sredinama, gdje je držanje takvih životinja na javnim mjestima ograničeno u Iranu.
Hashemi, dokumentarni fotograf i filmski autor, rekao je da se njegov rad fokusira na prikaz običnih ljudi i svakodnevnog života, a ne na konflikte.
"Uvijek pokušavam prikazati teme koje mogu biti mir i dostojanstvo", rekao je Hashemi, navodeći da voli prikazivati životne priče.
Opisao je dokumentarnu fotografiju kao jedan od najtežih profesija jer zahtijeva izgradnju povjerenja s ljudima uz vjerno bilježenje stvarnosti.
"Dokumentarna fotografija je jedan od najtežih poslova na svijetu. Ali za mene je to nešto jako lijepo", rekao je, dodajući da poznaje ljude, njihove odnose i njihova životna putovanja.
Govoreći o ulozi fotografije u eri umjetne inteligencije, Hashemi je kazao da autentične dokumentarne fotografije i dalje imaju snažan odjek jer predstavljaju stvarne priče i iskustva.
Istakao je da fotografija ostaje snažan medij koji može u kratkom vremenu prenijeti složene stvarnosti i doprinijeti boljem razumijevanju društva.
Rođen 1998. godine u Tabrizu, Hashemi je socijalni dokumentarni fotograf, filmski autor i instruktor fotografije. Dobitnik je više međunarodnih nagrada i stipendija, uključujući Cortona Grant, DPPF Grant, LensCulture i Stenin Photo Award.
Od svog pokretanja 2014. godine, Istanbul Photo Awards je prerastao u platformu koja okuplja više od 21.000 učesnika, doprinoseći fotografiji ne samo kroz nagrade, već i kroz izložbe i fotoalbume s nagrađenim radovima.
Više informacija o nagrađenim fotografijama i članovima žirija ovogodišnjeg takmičenja, koje se organizira uz podršku Turkcella kao komunikacijskog sponzora, dostupno je na stranici "istanbulphotoawards.com".
Iranski fotograf istakao da ga nagrada Istanbul Photo Awards inspiriše da priča priče o miru