Dobitnik treće nagrade u kategoriji "Story Portrait" Matin Hashemi kaže da ga priznanje ohrabruje da dokumentuje svakodnevni život u Iranu kroz autentične ljudske priče

Iranski fotograf istakao da ga nagrada Istanbul Photo Awards inspiriše da priča priče o miru Dobitnik treće nagrade u kategoriji "Story Portrait" Matin Hashemi kaže da ga priznanje ohrabruje da dokumentuje svakodnevni život u Iranu kroz autentične ljudske priče

Iranski dokumentarni fotograf Matin Hashemi izjavio je da ga je osvajanje treće nagrade u kategoriji "Story Portrait" na Istanbul Photo Awards 2026 ohrabrilo da nastavi dokumentovati svakodnevni život u Iranu kroz priče usmjerene na mir i ljudsko dostojanstvo.

Hashemi je govorio o nagradi koju je dobio za seriju "Barfi" tokom izložbe Istanbul Photo Awards 2026, koju organizira Anadolu u Ankari.

"Mislim da je ovo velika čast za mene što sam ovdje", rekao je Hashemi za Anadolu.

"Ova nagrada mi pomaže da unaprijedim svoj rad i da ga objavim za ljude širom svijeta. Ljudi širom svijeta mogu vidjeti moj rad", dodao je.

Nagrađena serija prati Ahmada Rezu i njegovo bijelo magare Barfi, što na perzijskom znači snješko. Prema Hashemiju, životinja je postala neobičan fenomen na društvenim mrežama u Iranu.

Hashemi je naveo da je priču prvi put vidio na Instagramu te da je proveo pet mjeseci pokušavajući dobiti dozvolu da dokumentuje Ahmada Rezu i Barfi. Nakon što je konačno dobio odobrenje, putovao je iz svog rodnog grada Tabriza do predgrađa Teherana, gdje je dan i po fotografisao njihov svakodnevni život.

Istakao je da je jedan od najvećih izazova bio zadobiti povjerenje životinje i dobiti potrebne dozvole za fotografisanje magarca u urbanim sredinama, gdje je držanje takvih životinja na javnim mjestima ograničeno u Iranu.

Hashemi, dokumentarni fotograf i filmski autor, rekao je da se njegov rad fokusira na prikaz običnih ljudi i svakodnevnog života, a ne na konflikte.

"Uvijek pokušavam prikazati teme koje mogu biti mir i dostojanstvo", rekao je Hashemi, navodeći da voli prikazivati životne priče.

Opisao je dokumentarnu fotografiju kao jedan od najtežih profesija jer zahtijeva izgradnju povjerenja s ljudima uz vjerno bilježenje stvarnosti.

"Dokumentarna fotografija je jedan od najtežih poslova na svijetu. Ali za mene je to nešto jako lijepo", rekao je, dodajući da poznaje ljude, njihove odnose i njihova životna putovanja.

Govoreći o ulozi fotografije u eri umjetne inteligencije, Hashemi je kazao da autentične dokumentarne fotografije i dalje imaju snažan odjek jer predstavljaju stvarne priče i iskustva.

Istakao je da fotografija ostaje snažan medij koji može u kratkom vremenu prenijeti složene stvarnosti i doprinijeti boljem razumijevanju društva.

Rođen 1998. godine u Tabrizu, Hashemi je socijalni dokumentarni fotograf, filmski autor i instruktor fotografije. Dobitnik je više međunarodnih nagrada i stipendija, uključujući Cortona Grant, DPPF Grant, LensCulture i Stenin Photo Award.

Od svog pokretanja 2014. godine, Istanbul Photo Awards je prerastao u platformu koja okuplja više od 21.000 učesnika, doprinoseći fotografiji ne samo kroz nagrade, već i kroz izložbe i fotoalbume s nagrađenim radovima.

Više informacija o nagrađenim fotografijama i članovima žirija ovogodišnjeg takmičenja, koje se organizira uz podršku Turkcella kao komunikacijskog sponzora, dostupno je na stranici "istanbulphotoawards.com".