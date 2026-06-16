Najmanje pet iranskih brodova prošlo nakon američko-iranskog memoranduma o razumijevanju za okončanje rata, navodi poluzvanična agencija Fars

Iranski brodovi prvi put prošli područje američke pomorske blokade bez ometanja nakon sporazuma Najmanje pet iranskih brodova prošlo nakon američko-iranskog memoranduma o razumijevanju za okončanje rata, navodi poluzvanična agencija Fars

Prvi iranski brodovi prošli su područje američke pomorske blokade bez ometanja nakon što je postignut memorandum o razumijevanju o okončanju rata između Washingtona i Teherana, izvijestila je u utorak iranska novinska agencija Fars.

Najmanje tri iranska tankera za naftu i dva teretna broda koja su prevozila osnovne proizvode probila su američku pomorsku blokadu nakon sporazuma između dvije zemlje.

Veliki iranski tanker za naftu poznat kao VLCC i još jedan brod koji se koristi za transport stoke kretali su se iz otvorenih voda prema iranskim lukama, navela je agencija.

Još jedan iranski tanker koji je prevozio naftu također je prešao Omanski zaljev prema svom određenom izvoznom portu, saopćio je Fars, bez detalja o odredištu.

Pakistanski premijer Shehbaz Sharif, čija je zemlja predvodila posredovanje između Washingtona i Teherana, rano u ponedjeljak je objavio da su SAD i Iran postigli sporazum nakon intenzivnih pregovora, pri čemu su obje strane proglasile trenutno i trajno okončanje vojnih operacija na svim frontovima, uključujući i Liban. Sporazum bi trebao biti potpisan u Švicarskoj u petak.