Iranski šef diplomatije: SAD se odlučuje za nepromišljenu vojnu avanturu umjesto diplomatije Abbas Araghchi kaže da Teheran neće pokleknuti pod pritiskom

Iranski ministar vanjskih poslova u petak je optužio Sjedinjene Američke Države da pribjegavaju vojnoj akciji kad god se diplomatsko rješenje čini mogućim, javlja Anadolu.

"Svaki put kada je diplomatsko rješenje na stolu, SAD se odlučuju za nepromišljenu vojnu avanturu", rekao je Abbas Araghchi na društvenoj mreži kompanije X, sa sjedištem u SAD-u.

"Bez obzira na uzroke, ishod je isti, Iranci se nikada ne pokoravaju pritisku", dodao je.

Araghchi je odbacio prijavljene procjene američkih obavještajnih službi o iranskim raketnim sposobnostima.

"CIA griješi. Naš inventar raketa i kapacitet lansera nisu na 75 posto u poređenju s 28. februarom", napisao je, misleći na dan kada su SAD i Izrael počeli rat.

"Tačna brojka je 120 posto."

"Što se tiče naše spremnosti da branimo naš narod, to je 1.000 posto", dodao je.