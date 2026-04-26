Iranske vlasti zapečatile tri preduzeća zbog navodne upotrebe Starlink uređaja Preduzeća su identifikovana zbog korištenja neovlaštene satelitske komunikacijske opreme, kaže iranski poluzvanični Tasnim, pozivajući se na teheransku policijsku komandu

Iranske vlasti zapečatile su tri preduzeća zbog navodne upotrebe Starlink satelitske internet opreme, saopćila je policija u nedjelju, javlja Anadolu.

Preduzeća su identifikovana zbog korištenja "neovlaštene satelitske komunikacijske opreme" tokom posjete komercijalnom centru od strane službenika iz odjeljenja za javnu sigurnost teheranske policijske obavještajne službe, prema poluzvaničnoj novinskoj agenciji Tasnim.

Inspekcija je uslijedila nakon javnih izvještaja i obavještajnih podataka u vezi sa "nezakonitom upotrebom satelitske internet opreme", navodi se u izvještaju.

"Terenske inspekcije su pokazale da su neki od operatera ovih jedinica bili u stalnom kontaktu sa neprijateljskim i antivladinim mrežama", navodi se u saopćenju.

"Jedan od njih je, konkretno, navodno kontaktirao ove mreže u 19 navrata", dodaje se.

Iran se suočio sa višesedmičnim prekidom interneta.

Iranske vlasti su uhapsile stotine ljudi širom zemlje, uključujući i neke zbog navodne upotrebe Starlink uređaja, pod optužbama za saradnju "s neprijateljem" od početka američko-izraelskog rata protiv Irana, u kojem je od 28. februara ubijeno više od 3.300 ljudi.