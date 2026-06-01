Iranske snage upozorile: Prelazak crvenih linija u Libanu i Gazi znači direktan rat Iran upozorava stanovnike sjevernog Izraela na evakuaciju ako Bejrut bude napadnut

Iranski centralni štab Khatam al-Anbiya upozorio je u ponedjeljak stanovnike sjevernog Izraela da napuste to područje ako Izrael izvrši prijetnje proširenjem napada na Bejrut i njegova južna predgrađa, prema izjavama koje je prenijela državna novinska agencija IRNA, javlja Anadolu.

Štab je saopćio da je izraelski premijer Benjamin Netanyahu zaprijetio bombardovanjem Bejruta i okruga Dahieh u glavnom gradu Libana i izdao upozorenja o evakuaciji stanovnicima tog područja.

Upozorio je da ako se takve prijetnje izvrše, stanovnici sjevernog Izraela i vojnih naselja trebaju napustiti to područje ako žele izbjeći štetu.

Obavještajna organizacija Iranskog korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC) objavila je na društvenoj platformi X, sa sjedištem u SAD-u, da Teheran smatra svaki prelazak onoga što je opisala kao crvene linije u Libanu i Gazi direktnim ratom i pokušajem nametanja troškova iranskoj nacionalnoj sigurnosti i takozvanoj osovini otpora.

U saopćenju se navodi da će Iran odgovoriti onim što je opisao kao odbrambene operacije, uključujući "otvaranje novih frontova" uz zadržavanje svoje pozicije u Hormuškom moreuzu.

"Ko sije vjetar, žanje oluju", navodi se u objavi.

Odvojeno, Mohsen Rezaei, savjetnik iranskog vrhovnog vođe, rekao je na X-u da Hormuški moreuz ostaje pod iranskom upravom i upozorio da Teheran neće dozvoliti ono što je opisao kao nastavak pomorske blokade.

"Hormuški moreuz je pod iranskom upravom. Nećemo dozvoliti nastavak pomorske blokade, niti će se tolerisati daljnja eskalacija u Libanu", napisao je Rezaei.