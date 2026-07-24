Dronom je napadnuta zračna baza "Sheikh Isa" u Bahreinu i zračna baza "Al-Azraq" u Jordanu, prema iranskoj vojsci

Iranska vojska saopćila je da je izvela napade dronovima na američke vojne baze u Bahreinu i Jordanu Dronom je napadnuta zračna baza "Sheikh Isa" u Bahreinu i zračna baza "Al-Azraq" u Jordanu, prema iranskoj vojsci

Iranska vojska saopćila je u petak rano ujutru da je pokrenula napade dronovima ciljajući američke vojne objekte u zračnoj bazi "Sheikh Isa" u Bahreinu i zračnoj bazi "Al-Azraq" u Jordanu.

Vojska je napomenula da su bespilotne letj



elice "Araš" gađale rezervoare goriva, velika skladišta opreme, hangare i smeštajne objekte koje koriste američke snage u zračnoj bazi "Sheikh Isa", javio je iranski državni emiter IRIB.

Dodaje se da su gađani i hangari za avione, objekat za održavanje i smještajni objekti u kojima se nalazi američko osoblje u zračnoj bazi "Al-Azraq".

Neposredno prije iranske objave, Bahrein je oglasio sirenu upozorenja i pozvao građane da ostanu mirni i upute se na najbliže sigurno mjesto, navodi Ministarstvo unutrašnjih poslova zemlje na društvenoj mreži X sa sjedištem u SAD-u.

“Svaka akcija protiv legitimnih i zakonitih interesa iranskog naroda i Islamske Republike Iran također će potkopati bezbjednosne i ekonomske interese drugih zemalja u regionu”, upozorava se u iranskom saopštenju.

Nije bilo trenutne potvrde američkih, bahreinskih ili jordanskih vlasti u vezi s prijavljenim napadima, a odmah nisu prijavljene žrtve ili šteta.

Najnoviji razvoj događaja uslijedio je usred eskalacije tenzija između SAD-a i Irana, pri čemu su obje strane bile uključene u niz napada i napada odmazde širom regije.