Portparol vojske brigadni general Mohammad Akraminia poručio da će Teheran „čvrsto“ braniti svoja prava nakon razmjene vojnih napada između Irana i SAD-a

Iranska vojska pozvala SAD da poštuje memorandum od 16. juna usred tenzija u Hormuškom moreuzu Portparol vojske brigadni general Mohammad Akraminia poručio da će Teheran „čvrsto“ braniti svoja prava nakon razmjene vojnih napada između Irana i SAD-a

Iranska vojska pozvala je rano u nedjelju Sjedinjene Američke Države da poštuju odredbe memoranduma o razumijevanju (MoU) potpisanog između Teherana i Washingtona 16. juna, u jeku rastućih tenzija u Hormuškom moreuzu.

Govoreći za iransku državnu televiziju IRIB, portparol iranske vojske brigadni general Mohammad Akraminia izjavio je da je američka intervencija s ciljem uspostavljanja, kako je rekao, „nelegalne rute“ kroz ovaj strateški plovni put izazvala nesigurnost u tom području.

Naveo je da će iranske oružane snage „čvrsto“ braniti prava iranskog naroda u Hormuškom moreuzu.

Akraminia je također rekao da iranska vojska kontinuirano ažurira svoju „banku ciljeva“.

Njegove izjave uslijedile su nakon što je Iran izveo raketne i napade dronovima na američke vojne baze i objekte u nekoliko zaljevskih država, dok su Sjedinjene Američke Države izvele treći krug napada ciljajući radarske sisteme, raketne i dronske lokacije širom južnog Irana.

Američki napadi uslijedili su nakon što je Iran otvorio vatru na komercijalna plovila u Hormuškom moreuzu i objavio zatvaranje ovog strateškog plovnog puta do daljnjeg, pri čemu je, prema podacima CENTCOM-a, jedan mornar nestao.