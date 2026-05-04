Iranska revolucionarna garda upozorava da će plovila koja krše tranzitna pravila u Hormuzu biti prisilno zaustavljena Svaka pomorska aktivnost koja nije u skladu s principima koje je objavila mornarica IRGC-a suočit će se s ozbiljnim rizicima, kaže Iranski korpus islamske revolucionarne garde

Iranski korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) upozorio je u ponedjeljak da će sva plovila koja krše tranzitne protokole koje je izdao Teheran u Hormuškom moreuzu "biti prisilno zaustavljena", javlja Anadolu.

"Svaka pomorska aktivnost koja nije u skladu s principima koje je objavila mornarica IRGC-a suočit će se s ozbiljnim rizicima i da će plovila koja krše pravila biti prisilno zaustavljena", rekao je glasnogovornik IRGC-a Sardar Mohebbi u izjavi koju je prenijela poluzvanična novinska agencija Fars.

Nije bilo "promjena" u upravljanju plovnim putem, prema Mohebbiju.

"Svako kretanje civilnih i komercijalnih plovila koje je u skladu s tranzitnim protokolima koje je izdala mornarica IRGC-a i slijedi određenu rutu uz koordinaciju bit će sigurno i zaštićeno", dodao je.

SAD i Izrael su 28. februara pokrenuli napade na Iran, što je izazvalo odmazdu Teherana protiv Izraela, kao i američkih saveznika u Zaljevu, uz zatvaranje Hormuškog moreuza.

Od 13. aprila, SAD je proveo pomorsku blokadu usmjerenu na iranski pomorski promet na tom strateškom plovnom putu.

Dvosedmično primirje proglašeno je 8. aprila posredovanjem Pakistana, nakon čega su uslijedili direktni pregovori u Islamabadu 11. aprila, ali nije postignut dogovor o trajnom primirju.

Predsjednik SAD-a Donald Trump kasnije je produžio primirje bez postavljanja novog roka, na zahtjev Pakistana.