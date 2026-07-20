Balističke rakete su navodno pogodile transportne avione C-17 i avione za komandovanje i kontrolu P-8, pri čemu je nekoliko njih teško oštećeno

Iranska Revolucionarna garda tvrdi da je raketnim napadom oštetila američke vojne avione na aerodromu Aqaba u Jordanu Balističke rakete su navodno pogodile transportne avione C-17 i avione za komandovanje i kontrolu P-8, pri čemu je nekoliko njih teško oštećeno

Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) saopćio je u ponedjeljak da je balističkim raketama pogodio američke vojne transportne avione C-17 i avione za komandovanje i kontrolu P-8 na aerodromu Aqaba u Jordanu, pri čemu je nekoliko njih teško oštećeno.

IRGC je naveo da je napad izveden tokom 21. vala operacije “Nasr 2“, uz obavještajne informacije koje su, kako tvrde, dostavili ljudi iz Jordana.

U saopćenju je izražena zahvalnost Jordancima za ono što je opisano kao njihova saradnja, uz tvrdnju da su obavještajni podaci koje su dostavili omogućili i raniji raketni napad na američke vojne položaje u području Azraqa, kojim je, kako navode, uništeno 20 objekata i ubijene desetine američkih vojnika.

Ranije su prijavljene eksplozije u nekoliko iranskih gradova. Američka Centralna komanda (CENTCOM) kasnije je saopćila da je pokrenula novi val napada na Iran, devetu uzastopnu noć, navodeći da je cilj kampanje umanjiti iranske vojne sposobnosti koje predstavljaju prijetnju pomorskom saobraćaju u Hormuškom moreuzu.

Sjedinjene Američke Države posljednjih dana intenzivirale su napade na Iran, dok je Iran uzvratio udarima na objekte i baze za koje tvrdi da ih američka vojska koristi u nekoliko zemalja regiona.

Razmjena vatre između dvije zemlje uslijedila je uprkos memorandumu o razumijevanju, postignutom uz posredovanje Pakistana, koji su potpisale u junu s ciljem okončanja rata i postizanja trajnog mirovnog sporazuma.