IRGC navodi da su raketama dugog dometa uništeni hangari za avione F-35 i komandni centar u bazi u Jordanu

Iranska Revolucionarna garda tvrdi da je pogodila 21 američki vojni cilj širom regiona IRGC navodi da su raketama dugog dometa uništeni hangari za avione F-35 i komandni centar u bazi u Jordanu

Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) saopćio je rano u srijedu da je 21 američki vojni cilj u američkim zračnim i pomorskim bazama širom regiona bio meta napada.

U saopćenju IRGC navodi da su rakete dugog dometa uništile četiri glavna cilja u bazi Al-Azraq u Jordanu, uključujući hangare u kojima su bili smješteni borbeni avioni F-35 i komandno-kontrolni centar.

IRGC je također saopćio da je izveo napad dronovima na bazu Ali Al Salem u Kuvajtu kao odgovor na ono što je opisao kao američku agresiju.

Iranska Revolucionarna garda upozorila je da su njene snage u potpunosti spremne da pruže razoran i odlučan odgovor na svaki novi napad, dodajući da će američke snage snositi odgovornost za posljedice.

Ranije jutros je IRGC također saopćio da je oborio američki dron MQ-9 iznad okruga Jam u južnoj iranskoj pokrajini Bušer.

Ovi događaji uslijedili su nekoliko sati nakon što su Sjedinjene Američke Države izvele napade na južni Iran.

Američka Centralna komanda (CENTCOM) kasnije je objavila završetak onoga što je opisala kao napade izvedene u samoodbrani protiv Irana.

CENTCOM je saopćio da su američki borbeni avioni gađali iranske sisteme protivzračne odbrane i radarske položaje u blizini Hormuškog moreuza kao odgovor na obaranje helikoptera Apache američke vojske.