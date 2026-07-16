Glasnogovornik poručio da slijede daljnje faze i odbacuje mogućnost pretvaranja sukoba u rat iscrpljivanja

Iranska revolucionarna garda saopćila da kreće u uništavanje američkih baza u regiji Glasnogovornik poručio da slijede daljnje faze i odbacuje mogućnost pretvaranja sukoba u rat iscrpljivanja

Iranska Islamska revolucionarna garda (IRGC) saopštila je rano u četvrtak da su njene trenutne operacije fokusirane na uništavanje američke ofanzivne infrastrukture širom regije, dodajući da će uslijediti daljnje faze ove kampanje, prenosi Anadolu.

Glasnogovornik IRGC-a Hossein Mohebbi naveo je na američkoj društvenoj mreži X da „neprijatelj“ ne bi trebao pretpostaviti da može održati trenutni tok borbi ili pretvoriti sukob u rat iscrpljivanja.

On je kazao da su iranske operacije trenutno fokusirane na uništavanje američke ofanzivne infrastrukture u regiji, te da će nakon toga započeti naredne faze.

Njegovi komentari uslijedili su nakon što je prijavljen novi val eksplozija širom nekoliko iranskih gradova, dok je Centralna komanda američke vojske (CENTCOM) objavila pokretanje dodatnih udara na tu zemlju.

CENTCOM je saopštio da su udari ciljali ono što je opisao kao iranske vojne kapacitete koji se koriste za ugrožavanje brodova koji prolaze kroz Hormuški tjesnac, ključnu arteriju za globalnu trgovinu.

Napadi su se dogodili usred eskalacije tenzija između SAD-a i Irana oko Hormuškog tjesnaca, pri čemu američke snage izvode udare na Iran, a Teheran odgovara napadima na američke vojne baze širom regije, uprkos okvirnom sporazumu postignutom uz posredovanje Pakistana s ciljem postizanja trajnog rješenja.