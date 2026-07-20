Iranska Revolucionarna garda izvela napade na američke vojne objekte u Bahreinu i Kuvajtu

Rania R.a. Abushamala
20. juli 2026.•Ažuriranje: 20. juli 2026.
Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) saopćio je u ponedjeljak da je izveo istovremene raketne i napade dronovima na američke vojne objekte u Bahreinu i Kuvajtu.
U saopćenju koje je prenijela poluzvanična novinska agencija Fars, Mornarica IRGC-a navela je da je prvi napad bio usmjeren na hangare za održavanje i popravku bespilotnih letjelica koje koriste američke jedinice u zračnoj bazi Al-Sakhir u Bahreinu, pri čemu su objekti uništeni.
IRGC je također saopćio da je pogodio hangare za pripremu plovila Operativne grupe 59 (Task Force 59 – TF59) u luci Salman u Bahreinu, uništivši objekte i nanijevši veliku štetu plovilima.
U Kuvajtu su, prema navodima iranskih snaga, gađani i zapaljeni objekti koji su služili za stacioniranje, podršku i opremanje američkih specijalnih pomorskih komandosa u kampu Arifjan, pri čemu su u potpunosti uništeni.