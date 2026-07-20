Revolucionarna garda navodi da su u istovremenim napadima gađani zračna baza Al-Sakhir i luka Salman u Bahreinu te kamp Arifjan u Kuvajtu

Iranska Revolucionarna garda izvela napade na američke vojne objekte u Bahreinu i Kuvajtu Revolucionarna garda navodi da su u istovremenim napadima gađani zračna baza Al-Sakhir i luka Salman u Bahreinu te kamp Arifjan u Kuvajtu

Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) saopćio je u ponedjeljak da je izveo istovremene raketne i napade dronovima na američke vojne objekte u Bahreinu i Kuvajtu.

U saopćenju koje je prenijela poluzvanična novinska agencija Fars, Mornarica IRGC-a navela je da je prvi napad bio usmjeren na hangare za održavanje i popravku bespilotnih letjelica koje koriste američke jedinice u zračnoj bazi Al-Sakhir u Bahreinu, pri čemu su objekti uništeni.

IRGC je također saopćio da je pogodio hangare za pripremu plovila Operativne grupe 59 (Task Force 59 – TF59) u luci Salman u Bahreinu, uništivši objekte i nanijevši veliku štetu plovilima.

U Kuvajtu su, prema navodima iranskih snaga, gađani i zapaljeni objekti koji su služili za stacioniranje, podršku i opremanje američkih specijalnih pomorskih komandosa u kampu Arifjan, pri čemu su u potpunosti uništeni.