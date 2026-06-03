Meksičke vize izdate su u roku od 48 sati bez ličnog pojavljivanja igrača, kazao je iranski ambasador

Iranska fudbalska reprezentacija dobila meksičke vize uoči Svjetskog prvenstva Meksičke vize izdate su u roku od 48 sati bez ličnog pojavljivanja igrača, kazao je iranski ambasador

Iranski fudbalski reprezentativci dobili su meksičke vize uoči Svjetskog prvenstva u fudbalu 2026. godine, objavio je u srijedu državni emiter IRIB, javlja Anadolu.

IRIB je citirao iranskog ambasadora u Turskoj Mohammada Hassana Habibollahzadeha, koji je rekao da su vize izdate nakon konsultacija s meksičkom ambasadom u Ankari.

"Vize za iranske reprezentativce izdate su u roku od 48 sati bez ličnog pojavljivanja igrača i bez zahtjeva za otiske prstiju u meksičkoj ambasadi", rekao je Habibollahzadeh.

Ovaj razvoj događaja dolazi dan nakon što je visokopozicionirani iranski fudbalski zvaničnik rekao da savez očekuje da će vize biti izdate do kasno u utorak ili ujutro u srijedu.

"Očekujemo da će vize za iranske reprezentativce biti izdate večeras ili sutra ujutro", rekao je u utorak državnim medijima Amir Mehdi Alavi, glasnogovornik Iranskog fudbalskog saveza.

Prema Alaviju, delegacija iranske reprezentacije trebala bi otputovati u meksički grad Tijuanu 6. juna.

Problem s vizama pojavio se kao jedna od glavnih briga za Iran uoči Svjetskog prvenstva u fudbalu 2026. godine, koje će zajednički organizovati Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko od 11. juna do 19. jula.

Iran je nedavno premjestio svoj pred-Svjetski trening kamp iz Sjedinjenih Američkih Država u Meksiko, gdje se očekuje da će reprezentacija boraviti prije putovanja na utakmice turnira.

Reprezentacija održava trening kamp u turskom ljetovalištu Antaliji od 19. maja kao dio priprema za Svjetsko prvenstvo.