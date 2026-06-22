Delegaciju je predvodio Mohammad Bagher Qalibaf, posrednici navode da su razgovori održani u pozitivnoj i konstruktivnoj atmosferi

Iranska delegacija krenula za Teheran nakon 18 sati razgovora sa SAD-om Delegaciju je predvodio Mohammad Bagher Qalibaf, posrednici navode da su razgovori održani u pozitivnoj i konstruktivnoj atmosferi

Iranska delegacija napustila je Švicarsku i uputila se za Teheran u ponedjeljak nakon gotovo 18 sati intenzivnih pregovora i konsultacija, izvijestio je državni medij IRIB.

Delegacija, koju je predvodio predsjednik iranskog parlamenta i glavni pregovarač Mohammad Bagher Qalibaf, otputovala je nakon završetka Samita na jezeru Lucern u Burgenstocku.

Ranije su posrednici Katar i Pakistan saopćili da su razgovori održani u pozitivnoj i konstruktivnoj atmosferi te da su donijeli ohrabrujući napredak.

Posrednici su naveli da su se strane složile o nekoliko mehanizama usmjerenih na unapređenje pregovora prema konačnom sporazumu, uključujući uspostavljanje Komiteta na visokom nivou, formiranje tehničkih radnih grupa i 60-dnevnu mapu puta ka konačnom sporazumu.

Očekuje se da će se tehnički razgovori o preostalim otvorenim pitanjima nastaviti kasnije ove sedmice.