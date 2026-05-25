Iranska delegacija doputovala u Dohu u okviru diplomatskih napora za okončanje sukoba s SAD-om

Serdar Dincel
25 Maj 2026•Ažuriranje: 25 Maj 2026
Visoka iranska delegacija, koju predvodi predsjednik parlamenta Mohammad Bagher Qalibaf, a u kojoj je i ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi, stigla je Dohu, glavni grad Katara, objavili su iranski mediji u ponedjeljak, prenosi Anadolu.
Posjeta je dio diplomatskih napora koje predvodi Pakistan za okončanje sukoba između Teherana i Washingtona, objavila je državna novinska agencija IRNA.
Konsultacije će se održati s visokim katarskim zvaničnicima o aspektima vezanim za pregovore o okončanju sukoba, objavila je agencija.
Regionalne tenzije su eskalirale nakon što su SAD i Izrael pokrenuli napade na Iran u februaru. Teheran je uzvratio napadima na Izrael, kao i na američke saveznike u Zaljevu, uz zatvaranje Hormuškog moreuza.
Primirje je stupilo na snagu 8. aprila uz pakistansko posredovanje, a kasnije ga je američki predsjednik Donald Trump produžio na neodređeno vrijeme.
U subotu je Trump izjavio da je sporazum s Iranom o okončanju sukoba "uglavnom ispregovaran" i da čeka finalizaciju.