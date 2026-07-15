Glasnogovornica Vlade izvještava o smrti civila dok zvaničnici navode da su novi američki udari pogodili pokrajinu Bushehr

Iran: Više od 30 civila ubijeno u napadima na jug zemlje Glasnogovornica Vlade izvještava o smrti civila dok zvaničnici navode da su novi američki udari pogodili pokrajinu Bushehr

Više od 30 civila ubijeno je u nedavnim napadima na južni Iran, izjavila je u srijedu glasnogovornica Vlade Fatemeh Mohajerani.

„U nedavnim napadima na južni dio zemlje, više od 30 civila je izgubilo život“, navela je Mohajerani u objavi na američkoj društvenoj mreži X.

Ona nije precizirala gdje su se napadi dogodili niti je iznijela više detalja o žrtvama.

Odvojeno, američki udari su u srijedu ujutro ciljali tri lokacije u jugozapadnom iranskom gradu Bushehru, pri čemu nema prijavljenih povrijeđenih, izjavio je guverner ove pokrajine, a prenosi novinska agencija Fars.

Ranije u utorak, američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će se udari na Iran nastaviti i intenzivirati u narednim danima, upozorivši da će SAD sljedeće sedmice početi gađati elektrane i mostove u zemlji, osim ako se Teheran ne vrati za pregovarački sto.

Tenzije između SAD-a i Irana eskalirale su posljednjih dana oko Hormuškog tjesnaca, pri čemu dvije strane razmjenjuju napade uprkos memorandumu o razumijevanju postignutom uz posredovanje Pakistana, a koji je imao za cilj okončanje sukoba i postizanje trajnog mirovnog sporazuma.

Iran je također uputio pismo Ujedinjenim nacijama u kojem optužuje SAD za kršenje Islamabadskog memoranduma o razumijevanju.