Iran usred zastoja u pregovorima sa SAD-om: Rat nije rješenje Saeed Khatibzadeh je pozvao na ravnopravno rješenje dok se rat sa SAD-om produžava, kazao da vojni pristup produbljuje nestabilnost

Zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova Saeed Khatibzadeh izjavio je u srijedu da rat nije rješenje za krize, naglašavajući da diplomatija ostaje jedini održiv put naprijed usred zastoja u pregovorima sa SAD-om, javlja Anadolu.

Obraćajući se na virtualnoj konferenciji na temu: "Američko-izraelska agresija protiv Irana: Scenariji koji su pred nama", rekao je da vojni pristupi samo produbljuju nestabilnost i produžavaju sukobe.

"Rat nije rješenje, on je dio problema", rekao je Khatibzadeh, naglašavajući da su sve alternative diplomatiji neprivlačne.

Sedmicama, rekao je Khatibzadeh, Iran je iznosio prijedloge za okončanje rata pregovorima zasnovanim na "ravnopravnim uslovima".

Američko-izraelski rat s Iranom zaustavljen je 8. aprila kada je Pakistan posredovao u prekidu vatre između zaraćenih strana i bio domaćin prvih direktnih pregovora 11. i 12. aprila između Washingtona i Teherana otkako su prekinuli diplomatske odnose 1979. godine. Islamabad nastavlja posredovati između dvije strane u novim razgovorima o trajnom okončanju rata.

Pozivajući druge strane da iskoriste priliku za diplomatiju, Khatibzadeh je opisao Iran kao "odgovornog igrača" ukorijenjenog u svojoj dugogodišnjoj civilizaciji, rekavši da će zemlja nastaviti svoj "odbrambeni stav" dok će prioritet dati diplomatiji.

Događaj u srijedu okupio je stručnjake za međunarodne odnose i bivše diplomate kako bi razgovarali o potencijalnim budućim scenarijima sukoba, koji je počeo 28. februara kada su SAD i Izrael pokrenuli rat protiv Irana.



Khatibzadeh je kritikovao ono što je opisao kao "pogrešne procjene" Washingtona, posebno uvjerenje da bi kontinuirani pritisak - uključujući ograničenja u Hormuškom moreuzu - mogao promijeniti iranski pristup.

Rekao je da Iran ostaje u "defanzivnom stavu s ciljem sprečavanja bilo kojeg agresora da postigne svoje ciljeve i da neće mijenjati svoj stav pod ekonomskim ili vojnim pritiskom".

Govoreći o nedavnim događajima, napomenuo je da se Iran pripremio da ponovo otvori Hormuški moreuz u skladu s primirjem od 8. aprila, ali je rekao da kontinuirani pritisak potkopava te napore.

Iran je proglasio ključni plovni put otvorenim nakon primirja, ali ga je ponovo zatvorio nakon američke blokade iranskih luka.

Khatibzadeh je naglasio da značajna promjena situacije zavisi od okončanja rata kroz međusobno poštovanje i uravnotežene uslove za pregovaračkim stolom.