Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova poručio da se provedba i dalje zasniva na principu obaveza za obavezu, upozoravajući da je sporazum ušao u fazu krize

Iran upozorio da neće poštovati memorandum dok SAD krši preuzete obaveze Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova poručio da se provedba i dalje zasniva na principu obaveza za obavezu, upozoravajući da je sporazum ušao u fazu krize

Iran je u ponedjeljak saopćio da neće ispunjavati svoje obaveze iz memoranduma o razumijevanju sa Sjedinjenim Američkim Državama, postignutog uz posredovanje Pakistana, sve dok Washington nastavlja kršiti svoje obaveze.

Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Irana Esmaeil Baqaei rekao je na konferenciji za novinare da stav Teherana i dalje počiva na principu „obaveza za obavezu“.

“Od početka smo govorili da se radi o principu 'obaveza za obavezu'. Ako se druga strana pridržava svojih obaveza, mi ćemo također ispuniti svoje obaveze“, rekao je Baqaei u izjavi koju je prenijela novinska agencija Tasnim.

“Niko ne može optužiti Islamsku Republiku Iran za kršenje sporazuma. U svim slučajevima naše obaveze i obaveze druge strane su jasne i mogu se dokumentovati“, rekao je, optužujući Washington za kršenje različitih dijelova memoranduma pod različitim izgovorima.

“Sve dok druga strana nastavlja kršiti svoje obaveze, Islamska Republika Iran će se zauzvrat suzdržati od ispunjavanja obaveza koje je preuzela“, dodao je.

Baqaei je također rekao da je memorandum o razumijevanju ušao u fazu krize.

Upozorenje je uslijedilo u vrijeme rastućih tenzija između Teherana i Washingtona nakon što su SAD izvele napade na vojne i infrastrukturne ciljeve širom Irana kao odgovor na napade na komercijalne brodove u Hormuškom moreuzu.

Iran je uzvratio raketnim i napadima bespilotnim letjelicama usmjerenim na američke vojne objekte u zemljama regije, dok je optužio Washington za višestruko kršenje sporazuma postignutog 17. juna. Američki predsjednik Donald Trump kasnije je objavio da je memorandum okončan.