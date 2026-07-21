Iranska vojska tvrdi da bi američke snage izgubile tehnološku prednost u direktnom sukobu na terenu

Iran upozorio da bi SAD pretrpio velike gubitke u slučaju kopnene ofanzive Iranska vojska tvrdi da bi američke snage izgubile tehnološku prednost u direktnom sukobu na terenu

Iran je u utorak upozorio da bi svaka kopnena ofanziva Sjedinjenih Američkih Država protiv te zemlje bila dočekana snažnom vatrenom reakcijom, navodeći da bi napadačke snage izgubile tehnološku prednost u borbi prsa u prsa.

Portparol iranske vojske brigadni general Mohammad Reza Akraminia rekao je za lokalni Radio Goftogoo da je vojska pripremila detaljne operativne scenarije za svaki mogući pravac invazije i da ih je više puta uvježbavala tokom vojnih vježbi.

“Pročitali smo namjere neprijatelja. Unaprijed smo pripremili scenarije za svako od ovih područja i mnogo puta smo ih uvježbavali tokom vojnih vježbi", rekao je Akraminia u izjavi koju je prenijela novinska agencija Mehr.

"Svaki agresor koji uđe u ova područja odmah će se naći pod snažnom vatrom usmjerenom na njegovo uništenje", dodao je.

Objasnio je da se ratovanje na velikim udaljenostima suštinski razlikuje od kopnenih borbi, jer se operacije na daljinu uglavnom oslanjaju na naprednu tehnologiju, dok bi kopnena ofanziva postala borba prsa u prsa, čime bi napadačke snage izgubile tehnološku prednost zbog nepoznavanja iranskog terena i povećane ranjivosti.

Akraminia je također rekao da su iranske snage motivirane vjerskim uvjerenjima i opsežnom vojnom obukom, dok je za američke vojnike tvrdio da se uglavnom bore zbog plaće i beneficija.

Dodao je da je iranska vojska završila organizaciju penzionisanih pripadnika koji su se dobrovoljno prijavili za službu nakon posljednjeg sukoba, navodeći da oko 2,5 miliona bivših vojnih obveznika i profesionalnih vojnika čini nacionalnu rezervu i drugu liniju odbrane zemlje, iako trenutno ne postoji operativna potreba za njihovom mobilizacijom.

Sjedinjene Američke Države intenzivirale su napade na Iran od prošle sedmice, a Teheran je uzvratio napadima na objekte i baze za koje tvrdi da ih američka vojska koristi u nekoliko zemalja regije.

Razmjena vatre između SAD-a i Irana odvija se uprkos memorandumu o razumijevanju koji su dvije strane potpisale u junu uz posredovanje Pakistana, a čiji je cilj bio okončanje rata i postizanje trajnog mirovnog sporazuma.