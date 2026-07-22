Ministar vanjskih poslova poručio da će države koje podrže takve napade također biti smatrane legitimnim metama

Iran upozorio da će svaki napad na njegovu infrastrukturu izazvati snažan i odlučan odgovor Ministar vanjskih poslova poručio da će države koje podrže takve napade također biti smatrane legitimnim metama

Iran je u srijedu upozorio da će svaki napad na njegovu infrastrukturu izazvati snažan i odlučan odgovor, poručivši da će zemlje koje budu podržavale takve napade također biti smatrane legitimnim metama.

Ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi u objavi na društvenoj mreži kompanije X sa sjedištem u SAD-u upozorio je da se iranska odbrambena doktrina zasniva na principu “oko za oko“.

“Naša odbrambena doktrina je jasna, oko za oko“, napisao je Araghchi.

“Svaka agresija na Iran, uključujući i našu infrastrukturu, primorat će nas na snažan i odlučan odgovor“, poručio je.

Dodao je da će oni koji doprinesu takvoj agresiji, bez obzira na vrstu podrške, također biti smatrani legitimnim metama.

Ove izjave uslijedile su nekoliko sati nakon što je američki predsjednik Donald Trump upozorio da će Washington napasti iransku infrastrukturu ukoliko Teheran napadne komercijalne brodove koji prolaze kroz Hormuški moreuz.

Trump je rekao da će SAD gađati iranske mostove ili elektrane kao odgovor na svaki iranski raketni, napad dronom ili drugi napad na komercijalnu plovidbu tim strateški važnim plovnim putem.

Ranije je predsjednik iranskog parlamenta Mohammad Bagher Qalibaf upozorio da nijedna zemlja u regiji neće moći prodavati naftu ako to bude onemogućeno Iranu, dodajući da se stanje u Hormuškom moreuzu neće vratiti na ono prije rata i da sigurnost u regiji zavisi od odsustva američkih snaga.

Razmjena oštrih poruka odražava rastuće tenzije oko Hormuškog moreuza nakon izbijanja rata između Irana i SAD-a te nastavak sporova o plovidbi i sigurnosnim aranžmanima u tom strateški važnom plovnom putu.